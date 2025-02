Kolo Muani : « Pour l’instant, l’avenir ne m’inquiète pas »

Très peu utilisé au PSG, Randal Kolo Muani revit à la Juventus Turin. Le club italien aimerait le conserver après son prêt. L’international français ne veut pas encore se projeter sur son avenir.

Randal Kolo Muani était dans une impasse au PSG. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant n’a participé qu’à quatorze matches toutes compétitions confondues (deux titularisations, 453 minutes de temps de jeu) lors de la première partie de saison. Invité à se trouver une porte de sortie, il a accepté de rejoindre la Juventus Turin sous la forme d’un prêt sans option d’achat de six mois.

« Je suis très heureux d’avoir retrouvé le sourire »

En Italie, l’international français revit avec cinq buts inscrits lors de ses quatre premiers matches avec la Vieille Dame. Ses performances ont convaincu l’équipe entraînée par Thiago Motta de tenter de le conserver à l’issue de son prêt. Des rumeurs d’un transfert définitif ou bien d’un nouveau prêt avec cette fois-ci une obligation d’achat comprise entre 40 et 45 millions d’euros sortent dans la presse transalpine. De son côté, Randal Kolo Muani veut vivre le moment présent. « Je suis très content du club, cela signifie que j’ai fait bonne impression. Je suis très heureux d’avoir retrouvé le sourire et ça me pousse à travailler encore plus dur, lance le joueur prêté par le PSG dans une interview accordée à Sky Sport Italia. Pour l’instant, l’avenir ne m’inquiète pas. Je profite simplement du moment présent et j’espère pouvoir faire encore plus. »