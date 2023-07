Kolo Muani : Priorité du PSG en attaque selon Tanzi

Alors que le dossier du numéro 9 bat son plein, Randal Kolo Muani semble être le favori pour rejoindre le PSG. Le club Rouge & Bleu fonce sur l’international français après les pistes compliquées Osimhen et Kane.

Après Kane et Osmihen, le PSG fonce cette fois sur Randal Kolo Muani. Au départ le club francilien visait l’attaquant du Napoli mais a du faire face à De Laurentiis et ses demandes exorbitantes. Le Nigérian favorise la Premier League et Paris semble désormais trop loin dans la course. Idem pour Kane qui privilégie de rester en Angleterre. Selon Loïc Tanzi, hors Premier League seul le Bayern peut accueillir Kane cet été avec qui ils ont des contacts.

Nasser prend les devants

La piste Kolo Muani était au départ un dossier de Luis Campos datant de plusieurs semaines. La voie menant au français a été mise de coté ces derniers jours au profit d’Osimhen. Nasser Al-Khelaifi aurait donc reprit le dossier en main la semaine dernière. Des nouvelles discussions ont eu lieu avec le clan du joueur. Toujours selon Loïc Tanzi, Francfort serait prêt à accepter une offre de 100M€ dont 30 de bonus. L’enveloppe annoncée de 200M€ par Le Parisien pourrait donc être utilisée pour signer le natif de Bondy. Luis Enrique aurait également validé en amont la venue du français qui collerait à ses plans. Une arrivée qui en plus ferait plaisir à un certain Kylian Mbappé dont on le sait proche. Nasser Al-Khelaifi semble donc déterminé à boucler la venue de Kolo Muani malgré une forte concurrence en Premier League. Paris semble donc faire une croix sur la piste menant à Osimhen qui oscille entre 130M€ et 180M€. Aurelio de Laurentiis, président du Napoli déclare fermement que son attaquant vedette n’est pas à vendre : « Victor Osimhen doit rester à Naples ». Quant à Harry Kane, il n’a jamais été véritablement motivé à l’idée de rallier le PSG. Aujourd’hui son avenir semble se dessiner entre l’Angleterre et Munich.