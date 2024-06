Titulaire avec l’équipe de France ce mercredi, Randal Kolo Muani a marqué le premier but des Bleus. Après la rencontre, il a remercié son sélectionneur pour sa confiance.

En grande difficulté au PSG, Randal Kolo Muani voit cette convocation avec l’équipe de France comme une vraie bouffée d’oxygène. En cette année 2024, l’international français a vu son temps de jeu grandement se réduire sous les ordres de Luis Enrique. En revanche, chez les Bleus, l’attaquant de 25 ans se montre plus en confiance (3 buts lors des 4 derniers matches avec la France). Déjà performant lors du rassemblement de mars, l’attaquant parisien a une nouvelle fois marqué avec les Tricolores.

Kolo Muani heureux d’avoir marqué

Titulaire ce mercredi face au Luxembourg (3-0) sur l’aile droite de l’attaquant française, Randal Kolo Muani a ouvert de le score de la tête, sur un centre de Kylian Mbappé. Si sa performance globale ne restera pas dans les annales, cette réalisation lui a fait du bien au moral. Au micro de TF1, le joueur du PSG a remercié son sélectionneur pour sa confiance. « Je suis fier de mon but. On a bien travaillé durant ce match. Il faut continuer sur cette lancée. Ma réussite en Bleu par rapport au PSG ? La confiance du coach fait partie de mon temps de jeu. Ça fait plaisir de porter ce maillot et de représenter le pays, j’espère continuer comme ça. »

Au moment de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps avait rappelé le contexte différent dans lequel évolue le numéro 23 des Rouge & Bleu en équipe de France : « Il ne fait pas tout bien et c’est évident qu’il n’est pas dans un climat de grande confiance, de par son transfert. Il ne faut pas oublier d’où il vient. Avec nous, il a un cadre différent où il sait ce que j’attends de lui. » Randal Kolo Muani compte donc profiter à fond de cette convocation à l’Euro pour retrouver des meilleures sensations et de la confiance.