Kolo Muani sauve encore la Juventus

Déjà en forme avec la Juventus Turin, Randal Kolo Muani a une nouvelle fois été décisif pour sa formation avec un nouveau doublé.

En manque de temps de jeu avec le PSG lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a décidé de relancer sa carrière du côté de la Juventus Turin cet hiver en prêt sans option d’achat. Un choix gagnant-gagnant pour toutes les parties pour l’instant. Déjà auteur de trois buts avec la Vieille Dame en deux rencontres, dont un doublé décisif la semaine passée face au Empoli (4-1), le buteur parisien a encore frappé.

Kolo Muani offre la victoire à la Juventus

Une nouvelle fois préféré à Dusan Vlahovic face à Côme ce vendredi soir, l’international français a confirmé le choix de Thiago Motta de faire de lui un titulaire indiscutable. Après une belle action individuelle, le joueur prêté par le PSG a d’abord ouvert le score (0-1, 35e). Si l’équipe de Cesc Fabregas a égalisé juste avant la pause (1-1, 45’+1), l’ancien Nantais a une nouvelle fois sauvé son équipe d’un penalty transformé en fin de rencontre (1-2, 89e) permettant à la Juve de remonter provisoirement à la 4e place de la Serie A.

Dans les chiffres, Randal Kolo Muani a disputé l’intégralité du match et a marqué sur ses deux seuls tirs. Mieux physiquement, il a réussi 78% de ses passes (7/9) et 75% de ses dribbles (3/4). Avec 9 ballons perdus et 3 récupérations, l’attaquant de 26 ans reste encore perfectible dans ses duels disputés (41%, soit 7/17 remportés). Avec 5 buts en Serie A, Kolo Muani est déjà le deuxième meilleur buteur de la Juventus en championnat, derrière son concurrent Dusan Vlahovic (8 réalisations).

Kolo Muani decide di segnare così!!! 🤯🤯🤯#ComoJuve pic.twitter.com/hhv8eu2H6R — Lega Serie A (@SerieA) February 8, 2025

Il rigore di Kolo Muani nel finale vale il successo a Como 💪🏻⚽️



Gli highlights della gara 📹⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) February 8, 2025