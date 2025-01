Le mercato hivernal a ouvert ses portes ce mercredi. Le PSG pourrait se montrer actif, même s’il doit d’abord vendre avant de pouvoir acheter. Il y a plusieurs candidats au départ.

Le PSG pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal, alors que Luis Enrique a expliqué qu’il aimerait que tous les postes soient doublés. Mais ces dernières semaines, on explique que le club de la capitale devra d’abord vendre avant de pouvoir s’offrir des nouveaux joueurs. Et les deux joueurs qui sont les plus susceptibles de quitter le PSG cet hiver se nomment Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Selon RMC Sport, l’international français a encore une belle côte en Allemagne après son bon passage à l’Eintracht Francfort. Il a aussi des prétendants en Angleterre, où Chelsea, Manchester United et Tottenham, même si Ange Postecoglou, le manager des Spurs, a balayé cette possibilité devant la presse, le suivrait de près. Monaco aimerait aussi se l’offrir, mais son prix et son salaire seraient un frein dans ce dossier.

Le PSG veut convaincre Nuno Mendes de prolonger

Pas dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar pourrait également quitter le PSG lors de ce mois de janvier. Ces derniers jours, il a été associé à Galatasaray ou à la Juventus Turin, rappelle le média sportif. Ce dernier indique « qu’il faudra également surveiller dans les jours à venir la situation de Marco Asensio. L’attaquant espagnol de 28 ans, arrivé libre du Real Madrid il y a un an et demi, a été laissé sur le banc lors de trois des quatre dernières journées de championnat. De quoi faire naître des rumeurs de départ. » Troisième dans la hiérarchie des gardiens, Arnau Tenas pourrait peut-être chercher à se relancer ailleurs si une occasion venait à se présenter, avance RMC Sport. En attaque, si le remplacement de Randal Kolo Muani pourrait être une possibilité, c’est le profil d’ailier qui pourrait être privilégié. Enfin, le PSG compte bien trouver un accord avec Nuno Mendes pour le prolonger. Mais les discussions sont au point mort. « Le club a formulé des propositions à l’international portugais (33 sélections), qui les a toutes refusées. L’ancien du Sporting estime que le salaire proposé ne correspond pas à son statut de titulaire. Au point qu’il s’imagine désormais ailleurs. Le PSG refuse d’entendre parler d’un départ cet hiver et espère toujours pouvoir le convaincre de prolonger », conclut RMC Sport.