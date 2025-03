Kolo Muani sur ses difficultés au PSG : « Je n’ai pas réussi à supporter la pression »

En manque de temps de jeu au PSG, Randal Kolo Muani a retrouvé des couleurs du côté de la Juventus Turin, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Après un an et demi au PSG où son niveau de jeu a régulièrement été pointé du doigt, Randal Kolo Muani a décidé de prendre un nouvel élan dans sa carrière cet hiver. Pour cela, l’international français a rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Et rapidement, l’attaquant de 26 ans s’est adapté à sa nouvelle formation avec déjà 5 buts inscrits et 1 passe décisive en Serie A. Des belles performances qui lui ont permis d’être élu meilleur joueur du mois de février en Italie. Dans un entretien accordé à La Repubblica, Randal Kolo Muani s’est exprimé sur les raisons de ses difficultés à Paris. Et le Français n’en veut pas à Luis Enrique.

À lire aussi : La nouvelle formule de la Juventus pour s’offrir Kolo Muani

Comment expliquer ses difficultés au PSG ?

« Un Français à Paris, qui en plus a coûté 90M€, a une énorme pression et tout le monde n’est pas capable de la supporter. Je n’ai pas réussi. J’ai eu des possibilités et je n’ai pas su les saisir. Ça fait mal au cœur, mais je le répète : c’est le football, aucun regret. »

Sa relation avec Luis Enrique

« Notre relation était très bonne. C’est un super entraîneur, il m’a donné beaucoup de conseils. C’est une chance d’avoir un entraîneur comme lui. Il me faisait peu jouer ? C’est moi qui allait sur le terrain, pas lui. Il m’a donné des opportunités. »

Son avenir

« Paris, un chapitre refermé ? Non, vu que j’ai encore un contrat avec eux (jusqu’en juin 2028, NDLR). Rester à la Juve ? Ma volonté est de jouer et m’amuser. Mais si les choses continuent comme ça, pourquoi pas. La Juve est le club qui m’a ouvert les portes. J’ai beaucoup parlé avec Thiago Motta avant de venir, il m’a expliqué comment il voyait les choses et comment on jouerait. C’est ce qui m’a attiré et m’a poussé à signer, je ne pensais pas que mes débuts se passeraient aussi bien. »

Son épanouissement

« Mon plaisir est devenu un travail et je dois le vivre de manière sérieuse et professionnelle, car l’enjeu est élevé. Mais j’ai gardé une part d’instinct : si tu ne ressens pas de plaisir, et à Paris j’en ressentais peu, tu ne t’épanouiras jamais. Et puis sur le terrain, il y a des moments où il faut de l’instinct, pour gagner un match. »