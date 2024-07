Actuellement avec l’équipe de France à l’Euro 2024, l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani, a été questionné sur son ressenti sur la compétition mais également sur sa saison chez les Rouge & Bleu.

Appelé dans le groupe de Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani garde la confiance du sélectionneur. Pourtant, l’attaquant de 25 ans sort d’une saison difficile avec le PSG. Présent en conférence de presse ce dimanche, le numéro 23 des Rouge & Bleu est revenu sur son l’Euro avec les Bleus et également sur sa saison 2023-2024 avec le PSG. Extraits choisis.

Son bilan au PSG cette saison

« C’est une saison à vite oublier. Ça arrive, je ne peux pas être au top chaque saison. Malgré ça, j’ai fini la saison avec 8 buts. J’ai été un peu efficace on va dire. Mais, on ne m’attendait pas à ce niveau-là. Huit buts, ce n’est pas décevant à ce point-là. C’est juste décevant par rapport à la saison que j’ai effectuée à Francfort. »

Didier Deschamps est-il le coach qui le comprend le mieux depuis le début de sa carrière ?

« Je ne dirais pas que c’est le seul coach qui me comprend. Ça se passait très bien avec Antoine Kombouaré (au FC Nantes, ndlr). Avec mon entraîneur l’année dernière aussi. Ça se passe très bien aussi avec Luis Enrique, on a une très bonne connexion. Je ne pense pas que ce soit le seul coach qui me comprend mais ça fait plaisir qu’il me donne énormément confiance et cette confiance, j’ai à lui rendre sur le terrain. »

Le problème d’efficacité des Bleus

« C’est vrai qu’on ne met pas beaucoup de buts, mais on est en demi-finales. On a les occasions mais c’est juste à nous d’être plus appliqués et concentrés dans le dernier geste. Je pense que ça viendra. Quand le premier but viendra, ça défilera je suppose. »

Prend-il du plaisir à faire les efforts défensifs ?

« Je suis un peu obligé de défendre pour aider mes coéquipiers. C’est grâce à ça qu’on est là, on défend tous ensemble. Je vais essayer d’en prendre, mais ce n’est pas ce que je rêve faire (sourire). »

Sa frappe manquée contre le Portugal similaire à celle contre l’Argentine en finale de Coupe du monde ?

« Oui, ça se ressemble mais je n’y ai pas pensé du tout. Je n’y ai pas pensé après le match. »

Dans quelle position préfère-t-il évoluer ?

« Je vous dirais déjà que je suis plus à l’aise sur le terrain (sourire). Avec deux attaquants, il y a plus de libertés, tu peux plus prendre la profondeur et aller sur le côté, dans l’axe. Après, il faut être complémentaire aussi. »

Comment voit-il la demi-finale face à l’Espagne (mardi à 21h) ?

« Je pense que les matches vont être de plus en plus durs, vu qu’on se rapproche de la fin. Ça va être une demi-finale à prendre au sérieux. C’est l’une des meilleures équipes de cette compétition, qui joue énormément bien au football. Après, c’est un match qu’on a l’habitude de jouer, on aime les grands matches. On sera prêts d’ici mardi. »

Un joueur qui ne doute jamais ?

« Oui c’est vrai. Sur le moment présent, il ne faut pas se poser de questions, il faut jouer à l’instinct. Après les matches, ça arrive à tous de se remémorer des actions. On est des être-humains. Je joue au football avec de l’instinct. »

Le calendrier trop chargé est-il responsable du niveau décevant de l’Euro ?

« Non, je ne dirais pas ça. C’est une compétition difficile avec des grosses équipes, c’est pour cela que c’est difficile à marquer. Mais, je ne trouve pas que ce soit décevant. »