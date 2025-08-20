Kolo Muani toujours dans l’attente de son transfert à la Juventus

Invité à quitter le PSG cet été, Randal Kolo Muani est toujours dans l’attente d’une arrivée à la Juventus Turin, qui doit d’abord boucler un départ.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a retrouvé des couleurs lors de son prêt de six mois à la Juventus Turin durant la seconde partie de la saison 2024-2025 (10 buts et 3 passes décisives en 22 matches). Malgré des intérêts de clubs de Premier League, l’international français avait pour seul objectif de poursuivre sa carrière chez la Vieille Dame.

La Juve veut d’abord finaliser le départ de Douglas Luiz

Si tout est quasi bouclé entre les deux formations, qui travaillent sur un prêt payant de 10M€ assortie d’une obligation d’achat de 35-40€M liée à certaines conditions facilement atteignables, Randal Kolo Muani doit encore se montrer patient avant d’arriver dans le Piémont. En effet, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, l’avenir du Français est lié à celui de Douglas Luiz. Avant de valider le dossier Randal Kolo Muani, la Juve veut finaliser le départ du milieu brésilien à Nottingham Forrest, qui se fera sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. « Un accord a été trouvé avec le club anglais sur la formule mais il manque encore celui sur le montant, que le joueur et la Juventus (et par ricochet Kolo) espèrent voir se concrétiser rapidement, afin de mettre un terme à la double saga du mercato bianconero. »

Le directeur général de la Juve, Damien Comolli, espère en tirer 40M€ pour éviter une moins-value (Douglas Luiz a été recruté contre 50M€ à l’été 2024). Ainsi, les discussions se poursuivent avec la formation anglaise. De son côté, Randal Kolo Muani a déjà trouvé un accord avec le club du Piémont pour un contrat de cinq ans. La Juve espère récupérer l’attaquant parisien avant le début du championnat ce week-end (dimanche soir contre Parme).

De son côté, Fabrizio Romano rapporte que le numéro 23 du PSG reste calme concernant son avenir, lui qui est attendu à la Juventus avant la fin du mercato estival. L’international français ne négocie avec aucune autre formation et attend patiemment que le club italien finalise ses départs.