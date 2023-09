En clôture de la sixième journée de Ligue 1, le PSG a surclassé Marseille dans le premier Classico de la saison (4-0). Les Parisiens remontent à la troisième place, à deux points du leader brestois.

Après son succès contre le Borussia Dortmund mardi soir (2-0), le PSG retrouvait le Parc des Princes ce dimanche avec le premier Classico de la saison. Les Parisiens, qui alignaient un quatuor offensif avec Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, débutent parfaitement leur match avec un magnifique coup franc dès la huitième minute de la part d’Achraf Hakimi. Mais sur la faute qui a amené ce coup franc, Kylian Mbappé s’est blessé. Il a dû sortir quelques minutes plus tard. Malgré ça, le PSG va poursuivre sa domination avec deux nouveaux buts, pour Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, qui a remplacé le numéro 7 parisien, pour leurs premiers buts sous le maillot Rouge & Bleu. Le Portugais s’offre même un doublé après un rush solitaire de Randal Kolo Muani depuis la surface de réparation du PSG. Le club de la capitale s’offre donc un très beau succès contre son rival (3-0). Au micro de Prime Video, Randal Kolo Muani est revenu sur cette très belle victoire.

« On peut être fier de nous »

« C’est une soirée magique, inoubliable pour nous et les supporters. On a essayé de marquer le coup, on l’a très très bien fait. Je pense que l’on peut être très très fier de nous. Le nouveau schéma tactique et les demandes du coach ? C’était de jouer notre jeu, de bien attaquer les espaces, d’avoir la possession. On l’a très très bien fait. Ensuite, on a eu les occasions et ont les a mis au fond. Je pense que c’est un match complet et on peut être fier de nous. La communion avec le public ? Sur le terrain et après le match, cette communion est juste incroyable. Ce sont des moments inoubliables. Je pense que l’on va en vivre encore et encore cette saison. Le pressing ? C’est un bon schéma tactique, c’est bien pour nous parce que dès que l’on a beaucoup de ballon et dès que l’on perd, on accélère pour faire le pressing avec tout le monde. Je pense que c’est une bonne chose. On l’a bien remarqué aujourd’hui, on l’a très bien fait. On est fier de nous.«