Saint-Etienne a réalisé une belle performance sur la pelouse du Parc des Princes ce soir contre le PSG lors de la 26e journée de Ligue 1. Comme au match aller, les Stéphanois ont ouvert le score par l’intermédiaire de Denis Bouanga. Mais comme chez eux, ils ont encaissé trois buts pour finalement s’incliner (3-1). Timothée Kolodziejczak, le capitaine vert, a tenu à saluer la première mi-temps de son équipe.

« On fait une grosse première mi-temps. Mais après, ils ont changé de système, ça nous gêne pendant dix minutes et on prend deux buts. On n’a pas à rougir, on a fait un bon match, une bonne première mi-temps. Malheureusement, il a manqué un peu d’efficacité et un peu de jus sur les derniers gestes mais c’est positif. On a fait de belles choses, surtout en première mi-temps, assure le défenseur stéphanois au micro de Canal Plus. En deuxième, on aurait pu marquer mais quand on connaît la vitesse et la qualité des joueurs du PSG, quand on n’est pas bien placé, ça se paye cash.«