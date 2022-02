Quatre jours après son très beau succès contre le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Nantes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Ce jeudi, Antoine Kombouaré – l’entraîneur nantais – s’est présenté en conférence de presse. Pour l’ancien parisien, même si ce match est un énorme défi, il attend son équipe à la hauteur de l’évènement.

« J’attends qu’on soit grands, qu’on sorte victorieux. Bien sûr, on sait combien ce sera compliqué. On ne compte plus leurs points d’avance en Championnat, ils n’ont perdu qu’une fois à Rennes. C’est un énorme défi qui nous attend, il faudra qu’on soit forts, qu’on joue le match, qu’on leur pose des problèmes, lance l’ancien défenseur du PSG. Je nous sens costauds. On peut avoir des soucis et des trous à l’intérieur des matches, mais on n’a jamais été aussi forts, on gagne quand on est en difficulté, on est solides, on a plus de maturité et de confiance. Ce sont des matches intéressants à jouer car il y a un enjeu important. […]Mais on n’a plus la peur au ventre comme la saison passée. On a une pression positive, elle doit nous transcender.«

L’entraîneur Kanak qui est revenu sur la victoire des Rouge & Bleu contre Madrid. « C’est une grande victoire pour Mauricio, un match référence. Lui attendait de voir son équipe jouer, défendre et presser ensemble, et elle a été capable de le faire pendant 90 minutes. J’ai entendu dire que ce n’était pas un grand Real mais c’était surtout un grand PSG. Il est en train de faire grandir son équipe et peut s’appuyer sur ce match. C’est un PSG qui monte en puissance, tous les joueurs sont en ordre de marche.«

Antoine Kombouaré a enfin pris la défense de Lionel Messi. « Il a fait un bon match. Après, je suis un inconditionnel. Pour moi, on ne touche pas à Messi. Il faut accepter l’idée que ce n’est plus le Messi du Barça, plus le même coup de reins, ce n’est plus 50 buts par saison et il n’a jamais couru dans tous les sens. Mais c’est le Messi que j’aime, il est encore très très bon.«