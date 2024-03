Kombouaré : « Impressionné par le travail de Luis Enrique »

Avec sa gestion de Kylian Mbappé, Luis Enrique est au cœur des critiques. Antoine Kombouaré a tenu à prendre la défense du technicien espagnol, avant d’expliquer être impressionné par le travail du coach du PSG.

Alors que le PSG est leader de la Ligue 1 avec 10 points d’avance, qu’il est encore qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France et de la Ligue des champions, Luis Enrique est sous le feu des critiques pour sa gestion de Kylian Mbappé depuis la mi-février et son annonce de son départ du PSG à l’issue de son contrat. Antoine Kombouaré, présent au Parc des Princes en tant que consultant pour Prime Video lors du match contre Reims (2-2), a pris la défense du coach espagnol.

« En tant qu’entraîneur, il y a ce qu’il dit et ce qu’il fait »

« En tant qu’entraîneur, il y a ce qu’il dit et ce qu’il fait. Le message qu’il fait passer, peut-être, c’est « je prépare l’avenir et dans le même temps mon joyau je le préserve et je le fais jouer les grands matches en Ligue des champions et en Coupe de France. » Je perçois son message ainsi et je vais voir maintenant ce qu’il va faire, dès demain en Coupe de France contre Nice (en quarts de finale). Mbappé n’a qu’une idée, c’est sortir par la grande porte. Il est focus sur la Ligue des champions », lance l’ancien joueur et entraîneur du PSG dans une interview accordée à l’Equipe.

A voir aussi : Al-Khelaïfi : « Nous voulons une équipe qui peut vraiment jouer ensemble pendant encore six à huit ans »

« Il fait des choses que peu d’entraîneurs font »

Antoine Kombouaré a ensuite encensé le coach du PSG. « Je suis impressionné par le travail de Luis Enrique. Il fait des choses que peu d’entraîneurs font, à part peut-être Guardiola. Je pense à sa façon de faire tourner son effectif, de manager. On jugera en fin de saison, mais sa capacité à faire accepter par les joueurs, tous internationaux, ses méthodes et ce qu’il leur demande, ça m’impressionne. Pour répéter le contre-pressing, il faut avoir un état d’esprit irréprochable. J’ai vu, à Saint-Sébastien, Dembélé, qui est peut-être le meilleur dribbleur du monde, courir partout, défendre, récupérer des ballons et les ressortir dans un rôle hybride, de 6, 8 ou 10. Et il semblait content. »

« Je ne pensais même pas commencer la saison »

Il est enfin revenu sur son aventure sur le banc du PSG, et son départ en cours de saison lors de l’exercice 2011-2012. « Comme disent les Marseillais, « à jamais le premier ». (Sourire.) Non, aucune amertume. Je ne pensais même pas commencer la saison. J’étais l’entraîneur de Colony Capital, qui venait de vendre le club au Qatar. J’ai compris ensuite que c’était le temps de préparer la venue de Carlo Ancelotti, et là je ne pouvais pas lutter. Après, j’aurais aimé voir si on aurait fini champions. Peut-être qu’on l’aurait été ou qu’on aurait aussi fini deuxièmes ou troisièmes. Dans le foot, il n’y a aucune vérité. »