Kombouaré : « Je leur souhaite de tout cœur de gagner cette finale »

Le 30 mai, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Antoine Kombouaré a apporté son soutien à son ancien club après sa victoire avec le Paris FC.

Hier soir, le PSG jouait son dernier match de la saison en Ligue 1 avec le déplacement au stade Jean-Bouin pour y défier le Paris FC dans le cadre de la 34e journée . Après avoir ouvert le score, le PSG a vu le PFC retourner la situation grâce à un doublé d’Alimami Gory (76e, 94e). Les joueurs de Luis Enrique peuvent désormais se focaliser à 100 % sur la finale de la Ligue des champions contre Arsenal qui se jouera le 30 mai prochain sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest en Hongrie. Ancien joueur, ancien entraîneur et supporter du PSG, Antoine Kombouaré a apporté son soutien au Rouge & Bleu avant de défier les Gunners.

« Ils ont mon soutien »

« Une défaite qui peut affecter le PSG ? Je pense que ça peut que leur faire du bien. Ça va les piquer, ils sont orgueilleux, compétiteurs, lance Antoine Kombouaré en conférence de presse dans des propos relayés par Le Parisien. Demain, ils seront déjà passés à autre chose, ils sont champions et je leur souhaite de tout cœur de gagner cette finale. Ils ont mon soutien. » Il a aussi voulu minimiser le début d’une rivalité sportive entre les deux clubs de Paris après que le PFC a remporté deux de ses trois matches contre le PSG cette saison. « Il faut pas rêver les mecs, sans déconner (il rigole). Très honnêtement, on est des nains à côté du PSG, je le dis avec mes mots mais c’est ça. Bien sûr qu’on est capables de gagner, mais les mecs vont être double champions d’Europe ! Nous à 100 % et eux à 50 %, ça donne une victoire 2-1, mais s’ils sont à 100 %, il n’y a pas match. »