Kombouaré : « Je ne comprends pas les critiques sur le PSG »

Le PSG reçoit Nantes samedi après-midi (17 heures, Prime Video) dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre particulière pour Antoine Kombouaré, le coach nantais. Entraîneur des premiers mois de QSI à la tête des Rouge & Bleu, il a tenu à défendre le club de la capitale et son propriétaire.

« Je ne comprends pas les critiques sur le PSG et l’argent provenant du Qatar. Ici en France, tous les acteurs, les footballeurs, les gens du monde professionnel, ne peuvent que remercier le PSG et le Qatar, défend l’ancien défenseur central parisien en conférence de presse. Si on est un club avec des moyens financiers énormes et qu’on a de la visibilité dans le monde entier, que les clubs remplissent leur stade, c’est parce que le PSG a des stars. Avec les gens qui travaillent autour des joueurs, du PSG, les hôteliers, les restaurants, les gens qui dépensent de l’argent, tant mieux pour le fisc français. Il doit être content, je pense. On préfère voir ces gens aller en Angleterre, en Allemagne? Les avoir ici en France, aujourd’hui, c’est une très bonne chose.«