Kombouaré : « La LDC du PSG ? J’ai pleuré au stade et je l’assume »

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté sa première Ligue des champions en surclassant l’Inter Milan (5-0). Au commentaire du match, Antoine Kombouaré n’a pas pu retenir son émotion à la fin du match.

Le PSG rêvait de remporter la Ligue des champions depuis de très nombreuses années. Il a plusieurs fois été proche, avec la finale en 2020 et les demi-finales en 2024. Il aura fallu attendre la saison dernière pour voir le PSG enfin monter sur le toit de l’Europe après une campagne de Ligue des champions XXL où il a éliminé Liverpool, leader de la phase de ligue, Aston Villa et Arsenal avant de surclasser l’Inter Milan en finale (5-0). Présent aux commentaires sur M6, Antoine Kombouaré est revenu sur son émotion à l’issue de la rencontre, lui qui a joué et entraîné le club de la capitale.

A lire aussi : Achraf Hakimi : « La victoire en LdC ? Un sentiment de libération »

« Je me suis senti privilégié d’être là »

« J’ai pleuré au stade et je l’assume. Quand j’ai vu ces gamins courir dans tous les sens pour s’embrasser. J’étais heureux pour Marquinhos qui avait vécu l’enfer de la remontada. Et j’ai pu descendre sur la pelouse ensuite. J’ai glissé quelques mots à Luis Enrique et Nasser. On était tous Parisiens. Nasser, m’a glissé gentiment : Merci coach, c’est avec vous, vous faites partie de la famille. Des banalités mais qui font chaud au cœur, lance l’ancien coach du PSG dans une interview accordée au Parisien. J’ai touché la coupe ? Non, ça non. J’ai voulu me mettre en retrait. Je n’ose pas. Ce n’était pas ma victoire. Il fallait la laisser aux vainqueurs. Mais je me suis senti privilégié d’être là. J’ai vécu tout cela de l’intérieur. C’était ma première comme consultant et une première cela ne s’oublie pas. À propos de première, les Marseillais, ils disent : À jamais les premiers. Mais nous, c’est vraiment : À jamais les meilleurs. Gagner 5-0 en finale de Ligue des champions, personne n’avait fait ça avant. Personne. Et moi, j’étais là. »









