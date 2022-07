Kombouaré : « Le PSG ? Il faudra créer l’exploit »

Le PSG est lancé dans sa préparation de pré-saison avec sa tournée estivale au Japon. Pour l’heure, les hommes de Christophe Galtier restent sur un sans-faute avec deux succès en autant de matchs. Il ne reste plus qu’une échéance amicale pour les Rouge et Bleu ce lundi à Osaka. Après, il sera temps de s’envoler direction Tel-Aviv afin d’affronter le FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions (31 juillet, 21h00). Et avant ce rendez-vous, Antoine Kombouaré, le coach des Canaris, a pris la parole.

Un exploit en ligne de mire

À l’issue de la victoire de ses joueurs face au FC Lorient en amical ce lundi, l’ancien défenseur parisien a exposé la difficulté d’un tel choc. Pour lui, c’est simple, il faudra créer l’exploit face à un mastodonte : « Cela va peut-être nous arriver qu’une fois dans notre vie à Nantes de faire le Trophée des Champions, donc il faut partir dans l’esprit et jouer pour gagner ce match. On a travaillé pour être prêt pour ce rendez-vous. On a envie de faire un gros match, même si on s’attend, avec Christophe Galtier, à des joueurs qui veulent charmer leur entraîneur. On s’attend à un match très difficile. Il faudra créer l’exploit.«