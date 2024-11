Kombouaré : « Le PSG ? Toujours une émotion particulière »

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit le FC Nantes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Une rencontre spéciale pour Antoine Kombouaré, le coach nantais.

Antoine Kombouaré a joué pendant cinq ans au PSG (1990-1995, 137 matches, 8 buts). De son passage à Paris, un de ses buts ne sera jamais oublié par les supporters, son coup de tête contre le Real Madrid en quart de finale retour en 1993 (4-1), d’où vient son surnom de Casque d’Or. Demain soir, l’ancien défenseur va revenir au Parc des Princes avec le FC Nantes pour y défier le PSG dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Un moment toujours spécial pour lui.

« J’ai le sentiment qu’on a toujours livré des matchs intéressants face au PSG »

« Il y a toujours une émotion particulière et des souvenirs qui reviennent. J’ai le sentiment qu’on a toujours livré des matchs intéressants face au PSG. Peut-être parce que les joueurs savent que j’ai été un joueur là-bas, un entraîneur dans ce club, avance Antoine Kombouaré dans une interview accordée à RMC Sport. Peut-être qu’ils font un peu plus pour me faire plaisir. Ils savent que, de toute façon, si tu arrives et que tu n’es pas prêt à courir, à défendre, tu peux prendre une belle gifle. » Premier entraîneur sous QSI, il avait été remplacé par Carlo Ancelotti à partir de janvier 2012 alors qu’il était leader de Ligue 1 (le PSG finira finalement deuxième derrière Montpellier). Un moment difficile sur lequel il est revenu dans cette interview. « À partir du moment où j’ai vécu cette situation, j’ai compris qu’il fallait que je sois armé et que j’accepte l’idée qu’à tout moment, un dirigeant pouvait appuyer sur un bouton et dire, ‘c’est fini pour toi Antoine, la porte de sortie est là’. J’ai beaucoup appris de cette expérience. Je me suis dit maintenant, bien sûr, tu peux être viré parce que tu as des mauvais résultats, mais tu peux aussi être premier et être viré. Je ne dis pas que je le vis bien, mais tu acceptes mieux et tu passes vite à autre chose. »