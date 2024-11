Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit Nantes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Antoine Kombouaré, coach des Canaris, explique que son équipe ne viendra pas en victime expiatoire au Parc des Princes.

Après sa défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir (1-0), le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Leader incontesté du championnat avec dix victoires et deux nuls et six points d’avance sur Monaco, le club de la capitale affronte une équipe qui est dans le dur, elle qui reste sur quatre défaites de suite et se classe seizième, place de barragiste. Malgré ce constat, Antoine Kombouaré, coach des Canaris, ne compte pas aller au Parc des Princes en victime expiatoire.

A voir aussi : Il faudra encore attendre pour le retour de Lucas Hernandez

« Tout le monde nous donne perdants, mais… »

« On va affronter l’ogre, l’équipe qui écrase la Ligue 1, qui n’a pas perdu un match, mais ça va être un match de foot. Tout le monde nous donne perdants, mais ça, c’est ce qu’il se passe à l’extérieur, lance l’ancien joueur et coach du PSG en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe. Nous, on ne dit pas qu’on va aller gagner là-bas, mais montrer du tempérament. Et garder le 0-0 le plus longtemps possible, et on ne sait jamais dans le foot. »