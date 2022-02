Kombouaré : « Pochettino a su trouver la bonne formule »

Après la belle victoire obtenue face au Real Madrid (1-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG retrouvera le championnat dès ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé) avec un déplacement sur la pelouse FC Nantes. Et pour cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1, le club de la capitale défiera les Canaris d’Antoine Kombouaré. Dans un entretien au Parisien, le coach de l’actuel 9e de L1 a évoqué cette prochaine confrontation face aux Rouge & Bleu.

« Comme la chance de jouer enfin un grand PSG et qui vient de sortir son plus grand match référence. Même sous l’ère Tuchel, je n’ai pas souvenir d’une partie aussi maîtrisée collectivement. On ne pourra pas affronter un Paris aussi fort. J’ai vu une stat intéressante : le PSG a marqué six buts après la 85e minute, ce qui démontre en plus un mental et une endurance très solide. Et je rajoute la chance de vivre la première titularisation de Neymar depuis des mois. Une chance ? Oui. C’est un bonheur d’affronter des adversaires de ce calibre. Notre victoire n’en sera que plus belle. Car évidemment, même s’il y a de la crainte, on jouera pour gagner et faire exploser la Beaujoire. La peur n’empêche surtout pas l’ambition. Il n’y a que cela qui m’habite : vaincre le grand PSG. »

A-t-on peur en se disant qu’on est le prochain adversaire du PSG ?

« Un peu. Mais déjà, je ne veux pas oublier de féliciter Pochettino. On lui est tellement tombés dessus et là, il a su trouver la bonne formule. Le PSG a joué comme une grande équipe et a rendu Madrid moyen. Tous les efforts ont été faits ensembles. Et quand j’entends Kylian dire : maintenant, il y a Nantes, je me dis : ah le gamin, il ne nous fera pas de cadeaux ! (rires). Devant ce PSG-là, je ne peux qu’être inquiet. »