Kompany : « Avec le PSG, c’est comme une tempête qui s’abat sur vous »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Vincent Kompany s’attend à un grand match.

Le PSG et le Bayern Munich s’affrontent demain soir au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des champions. Pour beaucoup, cette affiche est une finale avant l’heure. Vincent Kompany, le coach des Bavarois, était présent en conférence de presse de veille de match ce lundi soir. L’ancien défenseur central a évoqué la force offensive du PSG. « Quelle manière de défendre contre l’attaque du PSG ? Je peux renverser la question : qu’est-ce qu’ils font avec nos attaquants ? Ça marche dans les deux sens. Les deux équipes ont une quantité incroyable de créativité, y compris en termes de positionnement et de recherche de solutions. Tout est dans les détails, l’intensité et l’énergie. On se joue maintenant à quatre reprises. Nous avons de l’expérience contre eux, mais l’adversaire aussi. »

« Je n’ai pas été surpris qu’ils remportent la Ligue des champions »

Vincent Kompany a aussi encensé le coach du PSG, Luis Enrique. « Il fait un travail incroyable. Il y a un an et demi, quand nous avons battu Paris, une nuée de journalistes critiquait Luis Enrique. Mais je ressentais déjà à l’époque quel genre d’équipe ils avaient, et qu’il se passait quelque chose ici. Ils avaient une équipe jeune, mais ils ont envoyé un message clair. Je n’ai pas été surpris qu’ils remportent la Ligue des champions. On peut voir qu’il y a un véritable esprit d’équipe dans les équipes de Luis Enrique. Ses joueurs courent, ils se battent – il fait ça avec toutes ses équipes, un énorme compliment pour lui. » Il a également été questionné sur les leçons à tirer de l’élimination contre l’Inter Milan la saison dernière. « Les joueurs ne regardent pas si loin en arrière. Tout ce qui s’est passé la saison dernière et tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent est le fruit de nos propres efforts. Il faut toujours examiner ce qu’on peut en tirer comme enseignement. Notre équipe a déjà gagné au Bernabéu cette année et gagné à Paris. Paris sont évidemment toujours les tenants de la Ligue des champions, mais si une équipe peut relever ce défi, c’est nous. Nous savons à quel point Paris est fort, mais nous voulons cette victoire. »

« Les champions en titre ont pleinement le droit de revendiquer ce qu’ils veulent »

Le coach du Bayern Munich a aussi évoqué le fait que ce PSG / Bayern Munich était considéré comme la finale avant l’heure. « Non, il reste encore quatre équipes. Les quatre peuvent encore rêver du titre. En termes de style de jeu, nous affrontons un match incroyablement intense. Ils peuvent empêcher l’adversaire de trouver son rythme. Avec le PSG, c’est comme une tempête qui s’abat sur vous. » Il a également parlé des différences entre le match de demain et celui de phase de ligue il y a quelques mois. « C’est difficile à dire. Ces matchs ont toujours été très serrés ; parfois nous avons gagné, parfois eux ont gagné. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Nous avons beaucoup de joueurs expérimentés dans ce genre de rencontres. Luis Enrique a dit que tout se jouait sur les détails – et c’est exactement ce que ce sera. Ce sont les joueurs qui décideront de l’issue. Ce sera décidé par la conviction et la qualité des joueurs. » Vincent Kompany a enfin évoqué les déclarations de Luis Enrique qui expliquait que le PSG était toujours la meilleure équipe d’Europe. « À mon avis, les champions en titre ont pleinement le droit de revendiquer ce qu’ils veulent. Nous nous battons pour le titre que le PSG a remporté l’année dernière. Ils méritent tous les éloges. Nous voulons ce qu’ils ont. Nous avons faim. Demain, c’est le match aller ; il y aura un match retour à Munich, et nous espérons que tout au long de ces deux matchs, nous nous révélerons être la meilleure équipe. »