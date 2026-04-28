Kompany : « Il y a quelque chose de spécial qui peut toujours se passer à l’Allianz Arena »

Le PSG et le Bayern Munich ont livré un magnifique spectacle en demi-finale aller de la Ligue des champions. Vincent Kompany s’attend à un autre gros match dans une semaine.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG et le Bayern Munich ont offert un récital aux supporters présents et à ceux devant la télévision. Les deux équipes ont attaqué, se sont découvertes et ont fait trembler les filets à neuf reprises. C’est finalement le PSG qui s’est imposé (5-4) et qui a pris un léger avantage en perspective du match retour le 6 mai à l’Allianz Arena. Dans les tribunes du Parc en raison d’une suspension, Vincent Kompany, le coach bavarois, est revenu à l’issue de la rencontre sur ce match de folie et a prévenu que ce sera difficile pour le PSG en Allemagne.

« Ça a fait un beau match »

« J’ai aimé voir le match, bien sûr, mais pour moi, plus jamais. Ce n’est pas une position que j’aime bien. J’ai dit à mon collègue Luis Enrique que je ne comprenais pas comment il aimait se retrouver dans cette position. Moi, je n’ai pas aimé. Je respecte le fait que c’est un match pour ceux qui aiment le football. Je préfère que l’on encaisse pas de buts. Je préfère que l’on continue à marquer nos buts et que l’on ait les mêmes occasions qu’aujourd’hui. Mais, je sais qu’il y a de la qualité sur le terrain et puis, on ne peut pas le faire à moitié. Soit on y va complètement, soit on se bétonne complètement derrière. Ce n’est pas l’objectif pour nous ni pour le PSG, lance le coach bavarois au micro de Canal Plus Foot. Ça a fait un beau match. Comment je me sens à la fin du match ? Si je suis complètement honnête, je pense qu’il y a quelque chose de spéciales qui peut toujours se passer chez nous, à la maison, à domicile, à l’Allianz Arena. Il va y avoir 75 000 personnes. Ça va être une ambiance de feu, un bruit, une masse. Pour nous, ramener à la maison ce match, il fallait juste que l’on puisse le jouer, ce match retour. Et à 5-2, ce n’était pas sûr. On abandonne jamais, on ne va pas lâcher. Ils vont venir chez nous, on va aller à fond, tout, tout, tout donner jusqu’à en crever s’il le faut. On les attend, on veut ce match. »

De son côté, Dayot Upamecano attend aussi avec impatience ce match retour entre le Bayern et le PSG. « On aurait aimé gagner, ça c’est sûr. Mais malheureusement, on a perdu ici. Il reste un match à la maison et rien n’est joué encore. Ça sera aussi ouvert ? Oui bien sûr, ce sera un match pour les grands, un match très intensif avec beaucoup de duels. Mais, on va tout faire pour montrer que l’on est à la maison. Dembélé ? Il a fait un super match mais comme je le dis, rien n’est joué encore. Ils vont venir à l’Allianz Arena. Ça va encore être un gros gros match. On va défendre nos couleurs. »