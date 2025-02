Konaté botte en touche au moment d’évoquer son avenir

Ces derniers jours, le nom d’Ibrahima Konaté est revenu dans l’actualité du PSG. Le défenseur central a évoqué son avenir, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2026 avec Liverpool.

Lors du mercato estival 2025, le PSG pourrait se renforcer en défense. Ces derniers jours, le nom d’Ibrahima Konaté a de nouveau été associé au club de la capitale. Certaines rumeurs expliquaient que s’il devait quitter Liverpool, il aurait comme priorité de rejoindre le PSG. Les dirigeants parisiens aimeraient aussi se l’offrir. Une autre rumeur expliquait que le PSG n’avait, pour le moment, aucun intérêt pour l’international français. Dans une interview accordée à Téléfoot, Ibrahima Konaté a évoqué son avenir.

A voir aussi : Mercato – Konaté intéressé par une arrivée au PSG cet été ?

« C’est très flatteur. Mais moi, maintenant, je me focalise sur cette saison »

« J’ai reçu une proposition de prolongation de contrat ? Oui. Il y a aussi des rumeurs d’intérêt du PSG et du Real Madrid ? C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça, s’intéresser, c’est très flatteur. Mais moi, maintenant, je me focalise sur cette saison, tout rafler et prendre le maximum de titres possible. Et ensuite, par rapport à ce qu’il se passe avec ma situation contractuelle, ça, ce sont mes agents, mes conseillers qui s’occupent de ça. » Natif de Paris, le défenseur central a aussi évoqué un possible huitième de finale de Ligue des champions contre le PSG. « Oui, ce serait un joli clin d’œil. Ce serait beau à titre personnel, car je viens de là-bas, c’est ma ville, où mes parents et ma famille résident. Où tous mes amis sont. J’ai grandi avec des gens. Lorsque j’étais à Leipzig et qu’il y avait eu Leipzig / PSG, bah ils étaient pour le PSG. Au lieu de me supporter, moi avec qui ils avaient grandi. »