Konaté : « Ousmane Dembélé mérite le Ballon d’or »

Ousmane Dembélé réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière. Pour Ibrahima Konaté, il n’y a pas photo : le numéro 10 du PSG mérite le Ballon d’Or.

Le PSG a réalisé un quadruplé historique avec le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Ousmane Dembélé a été l’un des protagonistes de cette magnifique saison parisienne avec 33 buts et 15 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues. Meilleur buteur et joueur de Ligue 1 et meilleur joueur de la Ligue des champions avec huit buts et six passes décisives, l’international français fait office de favori pour le Ballon d’Or. C’est ce que pense Ibrahima Konaté.

A voir aussi : Ballon d’Or : Le PSG lance la campagne pour Ousmane Dembélé

« Ousmane Dembélé a réalisé une saison exceptionnelle »

« On m’a beaucoup parlé de Lamine Yamal ou Kylian Mbappé. Mais personne n’a mentionné Ousmane Dembélé qui a réalisé une saison exceptionnelle. Franchement je n’ai pas les mots pour la décrire et personne ne l’attendait là. Donc c’est pour ça que je suis l’homme le plus heureux pour lui. Et en toute honnêteté, celui qui mérite le Ballon d’or cette saison c’est Ousmane Dembélé« , lance le défenseur central en conférence de presse. Le joueur de Liverpool a ensuite réfuté l’importance du match de demain entre la France et l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations dans la course au Ballon d’or. « Non ! Ça c’est les Espagnols. Ils ont posé une question à Lamine Yamal. Je ne l’ai pas vue et je ne sais pas comment la question a été tournée mais c’est très très fort. Je pense que vous devriez faire la même chose pour les joueurs français. Ce qu’a fait Ousmane durant toute la saison c’est juste exceptionnel. Dites simplement que c’est Ousmane qui mérite le Ballon d’or. Et point barre. Ne commencez pas à dire Lamine où je ne sais quoi… Oui il a fait une saison exceptionnelle et il faut souligner le talent qu’il a à 17 ans. Je ne sais même pas si Messi à cette époque-là avait réussi ça à son âge. Mais je suis désolé il faut… Il est fort en communication le petit. Mais il ne faut pas dire que ça va se jouer jeudi. Je ne suis pas d’accord avec ça et non, ça ne va pas se jouer jeudi. »