L’AS Roma est la première équipe à prendre des points au PSG cette saison en Ligue des champions. Manu Koné est fier de la prestation de son équipe face à la meilleure équipe du monde.

Pour son cinquième match de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Roma. Après avoir remporté ses quatre premiers matches, le club de la capitale a concédé le nul contre les Romains (2-2). Après avoir été menés, les Parisiens ont réussi à retourner la situation avant de voir le club italien égaliser sur un penalty. La Roma a réalisé un bon match, pressant très haut les Rouge & Bleu, qui n’ont pas pu jouer leur jeu habituel. À l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus, Manu Koné a souligné la belle performance de son équipe contre la meilleure équipe du monde.

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« Ils peuvent bien jouer avec n’importe quels joueurs »

« On est tombé contre la meilleure équipe du monde. On savait qu’ils avaient des très grands joueurs. Ils mettent beaucoup de courses. Après, on a aussi notre manière de jouer. Je pense qu’ils ont bien travaillé sur nous. Je pense que c’était un match équilibré. Chacun a sa part à lui. On a fait 2-2 mais je pense que l’on a eu des occasions pour gagner. Mais bon, c’est le football. Aujourd’hui, on a pris un point. Ça fait plaisir parce que c’est la meilleure équipe du monde et on s’est mis à leur niveau. Le PSG fait moins peur sans Kvaratskhelia ni Doué ? Je pense qu’ils ont beaucoup d’alternatives. J’ai vu ce que leur coach a dit : ils ont Godts, ils ont Dembélé, ils ont Akliouche. Franchement, je pense qu’ils ont les meilleurs joueurs. Donc en vrai, ils peuvent bien jouer avec n’importe quels joueurs. Je pense que c’est la meilleure équipe du monde. »





