Koundé : « Barça / PSG ? Un match qu’on attend avec impatience »

Lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a hérité du FC Barcelone. Jules Koundé, défenseur du Barça, a hâte d’être à ce choc.

Le PSG et le FC Barcelone faisaient partie des meilleures équipes d’Europe la saison dernière. Beaucoup espéraient les voir s’affronter en finale de la Ligue des champions. Si le PSG était présent et l’a finalement remporté, le Barça a été éliminé en demi-finale par l’Inter Milan (7-6 au cumulé). Mais les deux équipes vont avoir l’occasion de s’affronter lors de la phase de ligue de la C1 cette saison. Le PSG se déplacera en effet à Barcelone le 1er octobre pour la deuxième journée de la phase de ligue. Une rencontre attendue avec impatience par Jules Koundé.

A voir aussi : Al-Khelaïfi : « Le Barça ? Le match que tout le monde attend »

« C’est un match qu’on a coché »

« C’est un match qu’on a coché parce que c’est une super affiche. La saison dernière, je pense que c’était l’affiche que les gens voulaient probablement le plus voir, notamment en finale de Ligue des champions, lance le défenseur du Barça en conférence de presse. Par l’historique des confrontations aussi. Il y a une saveur particulière. Par la qualité du PSG aussi, on a toujours envie de se frotter aux meilleurs. C’est un match qu’on attend avec impatience. » Il a également été questionné sur le duel entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal pour le Ballon d’Or. « J’ai déjà répondu, je vais le refaire. Les deux méritent. Ils ont fait une saison extraordinaire, avec des trophées à la clé. En étant coéquipier des deux, c’est difficile. Ce n’est pas moi qui vote et il y a des arguments pour les deux. Je suis très content d’être avec Lamine, de voir comme il nous porte. Ousmane a atteint une sorte de plénitude, il joue son meilleur foot, avec les statistiques. Que le meilleur gagne. »