Koundé : « Barça / PSG ? Un match très motivant à jouer »

Le 1er octobre prochain, le PSG se déplace à Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Jules Koundé a hâte de jouer ce choc.

C’est l’affiche qu’attendaient tous les supporters de football la saison dernière, un affrontement entre le PSG et le FC Barcelone, les deux meilleures équipes de l’exercice 2024-2025. Cela aurait pu se produire en finale de la Ligue des champions, mais les Espagnols ont été éliminés par l’Inter Milan en demi-finale. Ce n’était que partie remise puisque les deux équipes vont s’affronter le 1er octobre prochain lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À l’issue de la victoire du Barça contre Newcastle (1-2) hier soir, Jules Koundé n’a pas caché son impatience de jouer cette rencontre tant attendue.

« Un match attendu par les spectateurs »

« Bien sûr, c’est un match très motivant à jouer, contre une très belle équipe, championne d’Europe… C’est un match attendu par les spectateurs après la saison dernière et l’historique entre les deux clubs. On a hâte de jouer contre eux », lance l’international français du FC Barcelone au micro de Canal Plus.