Koundé : « Ils ont été tout simplement meilleurs ce soir »

Dans un match plaisant, le PSG a réussi à renverser la vapeur contre le FC Barcelone après une deuxième mi-temps aboutie (1-2). Jules Koundé a souligné la supériorité du PSG dans ce match.

C’était le match que tous les supporters de foot attendaient, l’affrontement entre les deux meilleures équipes de la saison dernière. Malgré des absences de marque de chaque côté, le FC Barcelone et le PSG ont livré une belle performance sur le terrain. Après avoir dominé les 20 premières minutes et ouvert logiquement le score, le club catalan a vu le PSG revenir dans la partie et renverser la situation pour s’offrir une victoire de prestige (1-2). Au micro de Canal Plus, Jules Koundé s’est montré élogieux envers son adversaire du soir.

« Ils ont fait une très bonne prestation »

« Ils ont été supérieurs physiquement. On n’a pas réussi à presser comme on le voulait aussi. Je pense que c’est un peu tout ce qui a manqué ce soir, et puis il faut aussi souligner qu’ils ont fait une très bonne prestation. On est déçu. On n’a pas été surpris. On connaissait la qualité de cette équipe. C’est une équipe qui est en pleine confiance, qui a des joueurs de très grandes qualités. Aujourd’hui, ils ont montré qu’ils étaient champions d’Europe. On a eu un match compliqué. Ils ont été tout simplement meilleurs ce soir. »