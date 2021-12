Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), l’affiche entre le PSG et l’AS Monaco – au Parc des Princes – clôturera la 18e journée de Ligue 1. Leaders du championnat, les Parisiens affronteront des Monégasques inconstants cette saison (7e de L1 avec 7 victoires, 5 nuls et 5 défaites). Ce jeudi, le club du Rocher a décroché un match nul sur la pelouse du Sturm Graz (1-1) en Ligue Europa. Après cette rencontre, le coach de l’ASM – Niko Kovac – a évoqué ce déplacement à Paris en fin de semaine, dans des propos accordés au site officiel de l’AS Monaco.

« Nous avons aligné une équipe compétitive et j’ai effectué quelques changements à la mi-temps car dimanche nous affrontons le PSG (…) Nous nous déplaçons à Paris, qui est une grande équipe avec de grands joueurs, donc nous n’avons rien à perdre, nous avons tout à gagner. Tout le monde s’attend à un bon match, dont le favori est Paris, mais nous y allons pour créer la surprise. Nous avons réussi à le faire deux fois la saison dernière (défaites 2-3 et 0-2 du PSG en L1), donc pourquoi pas cette année encore ? Nous croyons en nos forces et nous y allons avec notre meilleure équipe. »