Avec ses deux contre-performances en Ligue 1 contre Monaco (défaite 3-2) et contre Bordeaux hier soir (2-2), le PSG a vu ses concurrents se rapprocher au classement. Vainqueurs cet après-midi, Lyon, Montpellier et Monaco ne sont plus qu’à deux points des Rouge & Bleu. En s’imposant ce soir, Lille pourrait même revenir à hauteur du PSG. Une Ligue 1 pas si dominé que ça et qui pourrait être disputé cette saison. Mais pour Niko Kovac, l’entraîneur monégasque, il est trop tôt pour parler de titre pour son équipe. “Le titre ? Pas après douze matches, nous n’en sommes pas là, non, nuance Kovac en conférence de presse dans des propos relayés par France Football. C’est une bonne période pour nous, il faut continuer à travailler. Nous sommes une jeune équipe. Nous perdrons aussi des matches, mais il faudra apprendre à réagir, comme nous l’avons fait après celle de Lyon.”