Après neuf ans au PSG, Layvin Kurzawa va quitter le club de la capitale le 30 juin, à l’issue de son contrat. Le latéral gauche explique ne pas avoir compris sa prolongation de contrat en 2020.

Arrivé au PSG durant l’été 2015, Layvin Kurzawa n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein des Rouge & Bleu. Arrivant en fin de contrat en juin 2020, l’international français avait prolongé son contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2024, un peu à la surprise générale. Après cette prolongation, il aura joué 27 matches toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2020-2021 avant de ne plus jouer du tout. De 2021 à 2024, il n’aura joué que deux bouts de rencontres, contre Lille lors du Trophée des champions (9 minutes le 1er août 2021) et cette saison contre Strasbourg (huit minutes de jeu, contre Strasbourg le 21 octobre 2023), avec également six matches à Fulham, qu’il avait rejoint lors de la saison 2022-2023 sous la forme d’un prêt. Lors de son expérience anglaise, il avait été victime d’une grave blessure qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Après neuf ans, Layvin Kurzawa va donc quitter le PSG. Dans une interview accordée au Média Carré, le latéral gauche (31 ans) a expliqué ne pas avoir compris sa prolongation de contrat en 2020.

« Si c’était à refaire, je ne l’aurais pas fait »

« Cette prolongation, je ne l’ai pas comprise moi aussi. J’étais chez moi et à cette époque, il y avait un transfert avorté avec la Juventus. Le jet était prêt pour Turin et mon ancien agent m’appelle pour me dire que Paris veut me prolonger de quatre ans. Je me demande aussi ce qu’il s’est passé. Tu m’offres ça, bien sûr que je ne vais pas dire non. Qui dit non à un contrat où on t’augmente, etc. À cette époque, j’avais joué certains matches. Pour mes enfants et tout ce qui m’entoure, on m’offrait quatre ans. C’est de la stabilité, je pensais aussi que je pouvais regagner ma place. Mais si c’était à refaire, je ne l’aurais pas fait. Je ne dirais pas que c’est une connerie, je dirais que j’aurais dû plus y réfléchir. »

« J’ai tellement envie de rejouer au football »

L’ex-joueur du PSG a ensuite évoqué son avenir, assurant qu’il a des convoitises malgré ses trois saisons sans jouer. « Il y a beaucoup de clubs français qui se sont approchés, mais la France, pour moi, j’ai vraiment mis une croix dessus. Je sais l’image qu’on a de moi en France. Ce n’est pas la bonne image. Je pense qu’on a l’image de moi d’un mauvais garçon. Le côté tatoué ? Oui et je ne suis pas moche non plus il faut le dire. Quand tu as de l’argent, que tu n’es pas moche, que tu joues au football, en France ils n’aiment pas. Mon salaire XXL, possiblement un frein ? Quand j’ai parlé avec les directeurs sportifs, c’est la première question qu’on m’a posée. Ma réponse a été : ça fait plus d’un an que je n’ai pas joué au football et vous osez me poser cette question ? J’ai tellement envie de rejouer au football. J’ai trop envie de reprendre du plaisir, de courir, ça me manque énormément. C’est toute ma vie. Je sais que j’ai des opportunités en France, en Espagne, aux Émirats, aux États-Unis aussi. Un peu partout. »