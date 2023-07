Kurzawa, Draxler, Icardi…La liste des indésirables du PSG

Le PSG s’est montré très actif ces derniers jours avec l’officialisation du nouveau coach et de trois recrues. Mais il devra aussi se montrer efficace pour se séparer de ses indésirables, qui seraient douze.

L’été dernier, le PSG avait réussi à se débarrasser de tous ses indésirables. Mais pour la plupart, il s’agissait de prêt. Très peu ont convaincu leurs nouvelles équipes de les conserver et reviennent donc à Paris. Ils sont attendus au Campus PSG à Poissy le 10 ou le 17 juillet selon les cas pour la préparation de la saison 2023-2024. Mais pas sûr que la plupart d’entre eux soient encore au PSG le 1er septembre. Dans son édition du jour, l’Equipe fait un point sur ses indésirables. Comme la saison dernière, Luis Campos – le conseiller sportif des Rouge & Bleu – entend signifier rapidement à certains joueurs qu’ils vont devoir trouver une solution ailleurs. « Et, dans ce contexte, qu’ils ne verront pas le stage au Japon (22 juillet- 2 août). »

A voir aussi : La programmation de la tournée au Japon du PSG enfin connue

Navas, Paredes, Icardi, Ekitike…

Premier nom cité par le quotidien sportif, Keylor Navas. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le portier costaricain revient d’un prêt à Nottingham Forest. Même s’il a annoncé vouloir de nouveau être titulaire au PSG la saison prochaine, il ne devrait pas voir son vœu exaucé. Une sortie médiatique « qui n’est pas passée inaperçue en interne au club et qui a pu surprendre. » Son salaire pourrait être un frein dans ce dossier. L’Equipe explique que le PSG serait actuellement à la recherche d’une doublure à Gianluigi Donnarumma. De son côté, Juan Bernat voit le poste d’arrière gauche occupé par Nuno Mendes. Avec l’arrivée de Lucas Hernandez, qui peut évoluer dans le couloir gauche, le PSG aimerait bien s’en séparer. Le joueur ne serait pas contre un départ. Il aurait des touches en Espagne et en Turquie.

Malgré Luis Enrique, Leandro Paredes toujours sur le départ

Autre latéral gauche amené à quitter le PSG lors des prochaines semaines, Layvin Kurzawa. Prêté à Fulham, il a très peu joué (6 matches) en raison de plusieurs blessures. L’Equipe explique que pour lui trouver une porte de sortie à son niveau de rémunération et avec son peu de garanties sportives récentes, cela s’annonce très compliqué. « Mais le marché turc pourrait offrir un débouché. » Pour El Chadaille Bitshiabu, Luis Campos estime qu’il a un fort potentiel. Mais un départ n’est pas totalement à exclure. Le titi ne dirait « pas non à la découverte d’un autre contexte. » Il a vu la piste Francfort se refermer mais pourrait voir Leipzig revenir à la charge si le club allemand échoue sur la piste Lukeba (OL). De retour d’un prêt non concluant à la Juventus Turin, Leandro Paredes se réjouissait de pouvoir travailler avec Luis Enrique. Mais son avenir s’annonce loin du PSG. « Son profil et son statut de champion du monde lui valent de nombreuses marques d’intérêt« , assure l’Equipe. Il serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid, la Lazio Rome, Galatarasay et un autre club turc, un club de Premier League ou encore l’Arabie saoudite. Mais aucune offre concrète n’est arrivée sur la table du PSG.

🚨 Malgré l’arrivée de Luis Enrique, l’avenir de Leandro Paredes se situe, à priori, plutôt loin du PSG 👋🇦🇷 [L’Équipe] pic.twitter.com/lMu1zplbHR — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 7, 2023

Ekitike, un an et puis s’en va ?

Julian Draxler a lui aussi vécu un prêt difficile. L’Allemand s’est blessé avec le SL Benfica et a même dû se faire opérer de la cheville (en février) ce qui lui a fait manqué les derniers mois de compétition. Il n’avait déjà pas beaucoup joué avec le champion du Portugal (18 rencontres, deux buts). Encore sous contrat un an, il attend de discuter avec Luis Enrique pour faire un choix sur son avenir. « À ses yeux, il a une carte à jouer avec un technicien qui aime les joueurs de ballon mais s’il comprend que le club ne compte par sur lui, il se penchera sur d’autres options. » Un retour en Allemagne, où il conserve une belle cote, l’étranger ou le Golfe persique, tout est possible assure le quotidien sportif. Pour Colin Dagba, sous contrat jusqu’en juin 2025, toutes les possibilités sont sur la table (vente, prêt), le PSG ne le retiendra pas. Mais « pour l’heure, il ne dispose pas de proposition concrète. » En ce qui concerne Hugo Ekitike, qui a vu son option d’achat ces derniers jours, il lui a été signifié que son avenir à court terme s’écrivait ailleurs. Plusieurs clubs allemands, dont Francfort, se sont positionnés mais sans formuler d’offre. De son côté, le joueur n’est pas décidé à partir.

Wijnaldum, Diallo…

Mauro Icardi est l’un des seuls joueurs prêtés par le PSG à avoir réussi sa saison. Il a inscrit 23 buts en 26 matches toutes compétitions confondues avec Galatasaray. Le club stambouliote et le PSG ont entamé des discussions autour d’un transfert supérieur à 10 millions d’euros indique l’Equipe. En ce qui concerne Georginio Wijnaldum, à moins d’une surprise, il ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat avec les Rouge & Bleu. Sa date de reprise, le 22 juillet, ne devrait même pas lui permettre d’intégrer le stage au Japon avance le quotidien sportif. Il a des propositions de clubs turcs et du PSV Eindhoven. « Il se donne du temps pour y répondre. » Pour Abdou Diallo, il sait qu’il est dans un moment charnière de sa carrière. « Son profil polyvalent pourrait séduire le nouveau staff parisien. » Il serait aussi dans le viseur de l’Arabie saoudite. Mais cette destination pourrait lui fermer les portes de la sélection sénégalaise, lui qui a érigé la Coupe du monde 2026 comme priorité. Le quotidien sportif explique que son profil a toujours plus en Italie. « Et le marché anglais finira bien par se réveiller. » Enfin, il y a le cas Timothée Pembélé. Le PSG serait ouvert à deux options pour son titi, qui avait été gravement blessé lors de son prêt à Bordeaux lors de la saison 2021-2022, une prolongation avec un prêt immédiat ou une vente sèche. Celui qui devrait participer à la pré-saison avec son club formateur aurait des courtisans en Italie et en Allemagne conclut l’Equipe.