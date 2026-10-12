Kvara, Beraldo… Les chiffres clés après PSG / Le Mans

Samedi soir, le PSG s’est imposé contre Le Mans lors de la sixième journée de Ligue 1 (3-1). Deux jours après ce succès, retour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG retrouvait la Ligue 1 samedi soir avec la réception – au Parc des Parc des Princes – du Mans dans le cadre de la sixième journée. Contre le promu, le club de la capitale s’est offert une troisième victoire de suite en championnat. Une série que n’avait plus connue dans l’élite depuis la période allant de décembre 2025 à février 2026, lorsque les Parisiens avaient alors enchaîné sept victoires de rang, indique Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Buteur en sortie de banc, Khvicha Kvaratskhelia est désormais impliqué dans sept buts en sortie de banc en 2026 toutes compétitions confondues (six réalisations, une passe décisive). Seuls Fábio Silva avec le Borussia Dortmund et Michael Olise avec le Bayern Munich font mieux sur la période parmi les joueurs du Top 5 européen, avec huit implications chacun, indique Michel Kollar.

Khvicha Kvaratskhelia aime marquer au Parc des Princes

Le numéro 7 du PSG aime marquer au Parc des Princes. Sur les 29 buts inscrits sous le maillot des doubles champions d’Europe par l’international géorgien, 19 ont été inscrits dans l’enceinte parisienne, soit 66% de ses réalisations. Premier buteur du match, Lucas Beraldo est devenu le cinquième joueur différent à marquer sur penalty avec le PSG en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, après Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia. Aucune autre formation de l’élite ne fait mieux sur la période.









