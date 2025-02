Kvara, supporters, prolongation… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé contre l’AS Monaco en Ligue 1 (4-1). Luis Enrique a tenu à souligner la rencontre de Khvicha Kvaratskhelia avant de rendre hommage aux supporters du PSG.

Le PSG a préparé de la meilleure des manières son barrage aller de la Ligue des champions contre Brest avec un très beau succès sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Monaco (4-1). Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur la très belle performance de son équipe, la polyvalence de Khvicha Kvaratskhelia, sa prolongation de contrat, les supporters…

Le match le plus abouti de la saison ?

« Non. Je ne pense pas. Les dix ou quinze dernières minutes ne m’ont pas plu. Nous n’avons pas pu prendre le ballon à Monaco. C’est une équipe solide. On a été plus incisifs en deuxième période. On a mérité la victoire.«

Khvicha Kvaratskhelia qui a évolué à trois postes de l’attaque

« On le connaît très bien. Les fans de foot le connaissent aussi. On est encore en phase d’observation, on le laisse libre. Comme Bradley Barcola. On essaie en fonction du match et du moment de les placer au mieux. C’est pareil pour tous les attaquants, Dembélé, Lee, Doué, etc. On cherche leur polyvalence. Kvaratskhelia peut jouer partout. Il a marqué comme un vrai numéro 9, dans un espace réduit, du pied gauche. Il va nous aider considérablement à l’avenir. »

Pourquoi Hakimi n’a pas joué ?

« Il n’a pas pu s’entraîner hier, il était fébrile. Il est vital et crucial pour nous alors je ne vais pas courir le moindre risque avec lui. D’autant plus qu’on a de la marge en Ligue 1. Zéro risque. »

La meilleure version du PSG actuellement, comme l’a déclaré Adi Hütter ?

« Adi Hütter est mieux placé que moi pour le dire. J’en suis flatté. »

Quel est le danger qui guette le PSG actuellement ?

« Dans la Ligue des champions, tout nous est arrivé. On est passé par toutes les émotions. Tous ces moments délicats, où seuls les supporters ont cru en nous, nous ont apporté de la maturité. Nous avons grandi. Nous sommes le reflet parfait de nos supporters qui n’arrêtent jamais de chanter, de nous encourager. Nous, on essaie en échange d’avoir chaque ballon, on veut être agressif, toujours gagner. »

Sa prolongation de contrat

« Elle ne peut être que positive. Quand on est arrivé ici, le club a mis tout à notre disposition, au staff et à moi. On a reçu le soutien de tout le club. Cela me donne l’envie de travailler encore plus, de progresser encore et nous voulons marquer l’histoire du club en étant les premiers (NDLR : à remporter la Ligue des champions). C’est ce que nous cherchons. »

Si vous allez au bout de votre contrat, vous resterez quatre ans entraîneur, ce qui n’est jamais arrivé depuis le rachat du Qatar. Le souhaitez-vous ?

« Qui sait ? Quand on se sent bien, qu’on a la confiance, pourquoi poser des dates et une limite ? Mes prédécesseurs ont presque tous achevé leurs contrats ici. J’avais regardé ça avant de venir ici. »