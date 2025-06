Kvaratskhelia : « Bien sûr, on a été surpris de perdre »

Pour son deuxième match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est incliné contre Botafogo (0-1). Khvicha Kvaratskhelia explique que le PSG devra être plus concentré contre Seattle.

Titulaire contre Botafogo, Khvicha Kvaratskhelia a été le premier joueur du PSG dangereux avec une frappe dès la première minute du match. Mais sa tentative a été stoppée par le gardien brésilien. L’international géorgien a ensuite tenté, mais comme ses coéquipiers, il a buté sur une bonne défense auriverde, qui exerçait un bloc bas. À l’issue de la défaite (0-1) au micro de DAZN, le numéro 7 du PSG a évoqué les améliorations à apporter pour le match contre Seattle.

« Seattle ? Il va falloir être concentré pendant tout le match »

« Bien sûr, on a été surpris de perdre. Mais il faut penser à nous-mêmes et aux occasions que nous n’avons pas réussi à concrétiser. Il faut que l’on se prépare pour le prochain match. La différence entre la Serie A et la Ligue 1 ? La dernière fois, j’ai dit qu’en Italie, on disait des choses sur le championnat de France. Et quand je suis arrivé, j’ai vu que les différences n’étaient pas si importantes. En Ligue 1, tout le monde essaye d’attaquer. En Italie, c’est différent, c’est plus tactique. Les coachs sont beaucoup sur la tactique et c’est la différence avec la France où ça attaque et ça défend tous ensemble. Au PSG, c’est une équipe dans laquelle je peux faire dès un contre un et je suis très heureux de tout ça. Je suis libre de pouvoir jouer au foot avec mon équipe. Je suis l’un des joueurs de cette grande équipe. Qu’est-ce qu’il va falloir faire pour le prochain match ? Il va falloir être concentré pendant tout le match. Et on va être très concentré pour aller marquer. »