Kvaratskhelia buteur, Zabarnyi fautif… Les résultats des internationaux du PSG

Hier soir, sept joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives. Khvicha Kvaratskhelia a brillé, Illia Zabarnyi beaucoup moins.

Si sept joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives hier, seul un d’entre eux jouait un match à enjeux, Illia Zabarnyi avec l’Ukraine. En effet, la sélection ukrainienne affrontait la Suède lors de la demi-finale du barrage pour se qualifier à la Coupe du monde. Titulaire et capitaine, le numéro 6 du PSG a eu du mal contre les Suédois, et notamment contre Viktor Gyökeres. Le défenseur parisien a en effet et fautif sur deux des trois buts inscrits par l’attaquant d’Arsenal, qui ont permis aux Suédois de se qualifier pour la finale du barrage à l’accession à la Coupe du monde (1-3). La trêve internationale est donc déjà terminée pour Illia Zabarnyi.

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Khvicha Kvaratskhelia capitaine et double buteur avec la Géorgie

L’équipe de France affrontait, elle, le Brésil lors d’un match amical à Boston aux États-Unis. Six joueurs du PSG aurait pu participer à ce match, mais seulement deux d’entre eux ont joué. Convoqué avec le Seleçao, Marquinhos a été ménagé pour ce choc en raison d’une fatigue musculaire. Du côté de la France, seul Ousmane Dembélé était titulaire. Il a joué un peu moins d’une heure et a été passeur décisif sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Les Bleus se sont finalement imposés (2-1), malgré l’expulsion de Dayot Upamecano (55e). Un autre joueur du PSG a joué cette rencontre, Désiré Doué, entré en jeu à la 66e minute. Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery sont restés sur le banc. Dernier joueur du PSG concerné par un match hier, Khvicha Kvaratskhelia. Nommé capitaine de la Géorgie, le milieu offensif a honoré ce brassard lors du match amical contre Israël. Le numéro 7 du PSG a en effet fait trembler les filets à deux reprises (36e et 54e), dont sa spéciale, lors du match nul contre les Israéliens (2-2), alors que la Géorgie menait 2-0.