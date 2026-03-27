Kvaratskhelia Géorgie
Image : psg.fr

Kvaratskhelia buteur, Zabarnyi fautif… Les résultats des internationaux du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 mars 2026

Hier soir, sept joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives. Khvicha Kvaratskhelia a brillé, Illia Zabarnyi beaucoup moins. 

Si sept joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales respectives hier, seul un d’entre eux jouait un match à enjeux, Illia Zabarnyi avec l’Ukraine. En effet, la sélection ukrainienne affrontait la Suède lors de la demi-finale du barrage pour se qualifier à la Coupe du monde. Titulaire et capitaine, le numéro 6 du PSG a eu du mal contre les Suédois, et notamment contre Viktor Gyökeres. Le défenseur parisien a en effet et fautif sur deux des trois buts inscrits par l’attaquant d’Arsenal, qui ont permis aux Suédois de se qualifier pour la finale du barrage à l’accession à la Coupe du monde (1-3). La trêve internationale est donc déjà terminée pour Illia Zabarnyi

Le programme des internationaux du PSG
canalsupporters.com

Khvicha Kvaratskhelia capitaine et double buteur avec la Géorgie

L’équipe de France affrontait, elle, le Brésil lors d’un match amical à Boston aux États-Unis. Six joueurs du PSG aurait pu participer à ce match, mais seulement deux d’entre eux ont joué. Convoqué avec le Seleçao, Marquinhos a été ménagé pour ce choc en raison d’une fatigue musculaire. Du côté de la France, seul Ousmane Dembélé était titulaire. Il a joué un peu moins d’une heure et a été passeur décisif sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Les Bleus se sont finalement imposés (2-1), malgré l’expulsion de Dayot Upamecano (55e). Un autre joueur du PSG a joué cette rencontre, Désiré Doué, entré en jeu à la 66e minute. Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery sont restés sur le banc. Dernier joueur du PSG concerné par un match hier, Khvicha Kvaratskhelia. Nommé capitaine de la Géorgie, le milieu offensif a honoré ce brassard lors du match amical contre Israël. Le numéro 7 du PSG a en effet fait trembler les filets à deux reprises (36e et 54e), dont sa spéciale, lors du match nul contre les Israéliens (2-2), alors que la Géorgie menait 2-0. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 mars 2026

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