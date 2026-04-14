Kvaratskhelia, buts… Les chiffres avant Liverpool / PSG

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce choc, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG affronte Liverpool ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions. Après avoir battu les Reds au Parc des Princes la semaine dernière (2-0), le club de la capitale voudra terminer le travail sur la pelouse d’Anfield ce mardi soir. Pour cela, il pourra compter sur Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le numéro 7 du PSG a inscrit au moins un but lors des quatre derniers matches européens. Il se rapproche du record co-détenu sur une saison par George Weah (1994-1995), Zlatan Ibrahimovic (2015-2016) et Neymar Jr (2017-2018) avec une série de cinq rencontres avec au moins un but, indique Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

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Une barre symbolique possiblement atteinte ce soir

Ce soir, le PSG jouera pour la huitième fois de son histoire Liverpool en matches officiels. Le bilan est de quatre victoires pour les Rouge & Bleu et trois pour les Reds. Les équipes anglaises, le PSG connaît depuis un an. Ce sera en effet le quinzième match contre un club de Premier League depuis le début de l’année 2025. Le bilan est de neuf victoires, deux nuls et trois défaites. Ces derniers temps, le PSG aime marquer. Il a en effet inscrit au moins un but lors de ses 17 derniers matches officiels. Le PSG n’avait plus fait mieux depuis une série de 20 matches consécutifs lors de la saison 2024-2025. Cette saison, les champions d’Europe ont déjà inscrit 36 buts en Ligue des champions. Il se rapproche de son record, 38 réalisations, réalisé la saison dernière. Sur la pelouse d’Anfield, le PSG pourrait atteindre une barre symbolique. Si les joueurs parisiens marquent deux buts, ils atteindront les 400 buts depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. Ce cap n’a jamais été atteint par un autre entraîneur du PSG.