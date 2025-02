Kvaratskhelia : « C’est le meilleur sentiment de marquer comme ça face à ses supporters incroyables »

Ce vendredi soir, le PSG affrontait l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, le PSG s’est imposé de belle manière (4-1).

Quatre jours avant d’affronter Brest en barrage de Ligue des champions, le PSG avait un autre choc ce vendredi soir lors de la 21e journée de Ligue 1. Dans une rencontre où il a eu la maîtrise du ballon, le PSG a rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Vitinha sur un coup franc direct. Dans un match plaisant, les Monégasques vont réussir à égaliser. Il faudra attendre la seconde période pour voir le PSG valider sa domination grâce au premier but sous le maillot parisien de Khvicha Kvaratskhelia puis l’inévitable Ousmane Dembélé, qui marque un doublé, ses 15e et 16e but de la saison en championnat (4-1). Avec ce succès, les Parisiens prennent provisoirement treize points d’avance en tête de la Ligue 1 et ont préparé au mieux leur déplacement à Guingamp pour y défier Brest en Ligue des champions. Au micro de DAZN, Khvicha Kvaratskhelia, auteur de son premier but avec le PSG, est revenu sur ce beau succès parisien.

« Je dois continuer à travailler dur pour marquer plus de buts pour cette équipe incroyable »

« Pour moi, c’est le meilleur sentiment de marquer comme ça face à ses supporters incroyables, cette atmosphère incroyable. Je suis très heureux d’être ici et je suis la personne la plus heureuse du monde aujourd’hui. Mon but ? J’ai travaillé là-dessus, je voulais que cela arrive rapidement. Le travail était difficile pour marquer ce premier but et là, ça arrive ce soir. Je dois continuer à travailler dur pour marquer plus de buts pour cette équipe incroyable. Comment je me sens au PSG ? Super. Tout le monde est très bien dans cette équipe. Il faut que l’on se concentre uniquement sur le football. Je suis très fier d’être ici, dans cette équipe, avec ces joueurs-là et et ce club. »