Kvaratskhelia : « C’était un match compliqué »

Ce samedi soir, le PSG recevait le Stade de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Après avoir ouvert le score, le PSG a vu Reims égaliser. Les deux équipes se sont quittées sur un partage des points (1-1).

Après son succès contre Manchester City, le PSG recevait le Stade de Reims pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Dans un match où il a eu la possession et eu les meilleures occasions, le PSG a concédé le match nul (1-1) alors qu’il avait ouvert le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Titulaire ce soir, Khvicha Kvaratskhelia a réalisé une bonne première sous le maillot parisien, avec notamment une passe décisive sur le but parisien. Au micro de DAZN, l’international géorgien a évoqué ce qui a manqué au PSG pour s’imposer ce soir.

« Il faut continuer à travailler, aller de l’avant »

« C’était un match compliqué. Reims est une bonne équipe et je pense que l’on aurait pu gagner parce que l’on a eu beaucoup d’occasions pour lesquelles on aurait pu marquer. Il faut continuer à aller de l’avant, que l’on continue à travailler. Je pense que les bons résultats vont arriver. Qu’est-ce qu’il a manqué ce soir ? Je pense que dans les derniers instants, on aurait pu marquer, mais on a pêché dans la finition et c’est pour cela que l’on n’a pas gagné. »