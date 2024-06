En attendant la fin de l’Euro et la Copa America pour accélérer les grandes manoeuvres, le PSG a ciblé deux chantiers prioritaires pour cet été, la défense et l’attaque.

Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, est attendu au tournant lors de ce mercato estival 2024. Après une saison conclue par un triplé national et une demi-finale de Ligue des champions, Luis Enrique attend des recrues à chaque poste pour répondre aux nombreux objectifs du club. Et pour le moment, seul le recrutement de Matvey Safonov a été officialisé. Mais le board parisien travaille sur de nombreux dossiers. Et deux secteurs de jeu sont érigés comme priorité, la défense et l’attaque, rapporte Le Parisien.

À lire aussi : Coman, Ugarte… Les News PSG du jour du 25 juin

Skriniar invité à quitter le PSG

Concernant le secteur offensif, Luis Campos, Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi poussent pour concrétiser la piste de Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier de 23 ans sous contrat jusqu’en 2027 avec le Napoli. L’international géorgien souhaite rejoindre les champions de France mais il faudra réussir à convaincre le président napolitain, Aurélio De Laurentiis, qui demande la somme de 100M€, un montant jugé excessif en interne. « Les négociations vont se poursuivre. Les Parisiens espèrent que le besoin de liquidités obligera in fine Naples à céder, à un prix plus raisonnable selon eux. Comme tous les clubs, Naples se sait surveillé par les instances européennes », explique LP. Outre Khvicha Kvaratskhelia, un autre offensif est dans le viseur de la direction parisienne. Invité à quitter l’OL cet été, Rayan Cherki est convoité par le PSG, qui a formulé une offre comprise entre 10-15M€ pour l’international Espoir français. Mais à ce jour, le milieu offensif de 20 ans ressemble plus à une opportunité de marché. Concernant les autres offensifs déjà présents dans l’effectif, le club de la capitale compte conserver Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Marco Asensio.

L’autre priorité de ce mercato se trouve en défense. Avec la grosse blessure au genou de Lucas Hernandez et le retour tardif de Presnel Kimpembe à la compétition, le PSG devra se pencher sur ce secteur de jeu. Surtout que Milan Skriniar est invité à quitter les Rouge & Bleu cet été, un an après son arrivée libre depuis l’Inter Milan. Même s’il désire poursuivre l’aventure avec les champions de France, l’international slovaque garde une certaine cote en Italie. Et s’il devait partir, seulement trois joueurs occuperont l’axe central avec Marquinhos, Lucas Beraldo et Danilo Pereira. D’autant plus que Paris devrait perdre Nordi Mukiele cet été. « Trop juste évidemment. Il manque un quatrième élément. » Leny Yoro a été érigé comme priorité à ce poste mais sa préférence va au Real Madrid.

Si l’attaque et la défense sont les priorités de ce mercato, l’entrejeu ne sera pas négligé. Le PSG se montre satisfait de Fabian Ruiz, de la montée en puissance de Vitinha et de l’éclosion de Warren Zaïre-Emery. « La concurrence incarnée par Kang-In Lee semble encore trop faible et Luis Campos a jeté son dévolu sur João Neves, 19 ans, le milieu défensif technique de Benfica, capable d’évoluer en sentinelle, une information déjà connue que nous sommes en mesure de confirmer. » Mais les grandes manoeuvres vont s’accélérer après l’Euro et la Copa America, conclut le quotidien francilien.