 Kvaratskhelia, Dembélé… Les chiffres clés avant PSG / Lorient

Ce samedi après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Avant de défier le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi soir, le PSG affronte Lorient ce samedi après-midi – au Parc des Princes dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Les Merlus ont été les premiers adversaires de Luis Enrique sur le banc du PSG, le 12 août 2023 lors de la première journée de championnat (score final 0-0). Lorient est également le premier adversaire officiel de l’histoire de QSI, le 6 août 2011. Les deux équipes vont s’affronter pour la 44e fois dans leur histoire. Le bilan est largement en la faveur du PSG avec 24 victoires, 9 nuls et 10 défaites. Les Rouge & Bleu restent d’ailleurs sur 48 matches avec au moins un but inscrit en Ligue 1 au Parc des Princes. La dernière fois que le PSG n’a pas fait trembler les filets, c’était le 12 août 2023 contre… Lorient, rappelle Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet du club de la capitale.

Luis Enrique, bientôt l’entraîneur le plus capé de l’histoire du PSG sur un seul passage

Même s’il est annoncé remplaçant cet après-midi, Ousmane Dembélé, en marquant, atteindrait la barre des 60 buts avec le PSG. Une barre symbolique atteinte déjà par douze joueurs dans l’histoire du PSG (François M’Pelé, Carlos Bianchi, Mustapha Dahleb, Dominique Rocheteau, Safet Susic, Rai, Pedro Miguel Pauleta, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Angel Di Maria). Également annoncé sur le banc au coup d’envoi, Khvicha Kvaratskhelia est très en forme avec le leader de Ligue 1. L’international géorgien a en effet inscrit 10 buts lors des 10 derniers matches officiels du club au Parc des Princes. Il a aussi inscrit au moins un but lors des quatre derniers matches officiels du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Enfin, Luis Enrique va diriger son 169e match à la tête du PSG. Il devient ainsi le deuxième entraîneur avec le plus de matches coachés sur le banc parisien à égalité avec Georges Peyroche. Il se rapproche du record détenu par Laurent Blanc et ses 173 rencontres consécutives. Il va égaler ce record contre le Paris FC lors de la dernière journée de Ligue 1 et pourrait le battre si le PSG se qualifie pour la finale de la Ligue des champions.