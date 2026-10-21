Kvaratskhelia, Dembélé, Marquinhos… Le point médical du PSG

Le PSG a confirmé la mauvaise nouvelle concernant Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Marquinhos et Dembélé manqueront aussi les prochains matchs.

Une victoire au goût amer pour le PSG. Malgré une nouvelle grosse performance en Ligue des champions face au FC Barcelone (4-2) ce mardi, le club parisien a vu trois de ses cadres sortir sur blessure : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Marquinhos.

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Kvaratskhelia victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit

Malheureusement, les craintes autour de la blessure du Géorgien se sont confirmées. Dans son point médical, le PSG annonce que son numéro 7 souffre « d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit » et qu’il subira « une intervention chirurgicale dans les prochains jours. » De leur côté, Ousmane Dembélé et Marquinhos seront éloignés des terrains lors des prochaines semaines. Le capitaine parisien souffre d’une lésion à la cuisse droite, tandis que le Ballon d’Or 2025 souffre de la même blessure, mais à la cuisse gauche. Après Nuno Mendes, Luis Enrique doit désormais composer avec trois autres absences majeures supplémentaires lors des prochains matchs. Pour rappel, le PSG doit encore affronter l’Olympique Lyonnais (25 octobre), Le Havre (30 octobre), Villarreal (3 novembre) et Troyes (7 novembre) avant la prochaine trêve internationale.

Le point médical du PSG

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d’hier face au FC Barcelone, K hvicha Kvaratskhelia subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. À la suite d’une lésion à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé restera en soins ces prochaines semaines.

restera en soins ces prochaines semaines. À la suite d’une lésion à la cuisse droite, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines.



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