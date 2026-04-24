Kvaratskhelia, Doué, Dembélé… Les chiffres clés après PSG / Nantes

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Nantes lors du match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Khvicha Kvaratskhelia a fortement brillé contre les Nantais.

En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – le FC Nantes. Les Parisiens se sont largement imposés contre les Nantais (3-0). Durant cette rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a brillé avec un doublé. Avec ce doublé, l’international géorgien a atteint la barre des dix buts en Ligue 1 cette saison (11 réalisations). Mais surtout, il a marqué sept buts toutes compétitions confondues depuis le 11 mars dernier, soit la meilleure performance pour un joueur des cinq grands championnats européens sur cette période.

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Une connexion Dembélé-Kvaratskhelia qui fonctionne

Deuxième buteur du match, Désiré Doué a marqué pour la troisième fois de sa carrière face à Nantes. C’est l’adversaire contre qui le numéro 14 du PSG a le plus marqué durant sa carrière, comme le rapporte le PSG sur son site internet. Ousmane Dembélé a aussi été décisif contre le FC Nantes, avec une passe décisive pour Khvicha Kvaratskhelia. Lors de son 100e match en Ligue 1, le numéro 10 du PSG a délivré sa 25e passe décisive en Ligue 1. Sa connexion avec Khvicha Kvaratskhelia se porte bien, puisque deux de ses trois dernières offrandes en championnat ont été pour le numéro 7 du PSG.