Doué Kvaratskhelia
Image : psg.fr

Kvaratskhelia, Doué, Dembélé… Les chiffres clés après PSG / Nantes

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 avril 2026

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Nantes lors du match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Khvicha Kvaratskhelia a fortement brillé contre les Nantais.

En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – le FC Nantes. Les Parisiens se sont largement imposés contre les Nantais (3-0). Durant cette rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a brillé avec un doublé. Avec ce doublé, l’international géorgien a atteint la barre des dix buts en Ligue 1 cette saison (11 réalisations). Mais surtout, il a marqué sept buts toutes compétitions confondues depuis le 11 mars dernier, soit la meilleure performance pour un joueur des cinq grands championnats européens sur cette période.

Le trio Doué-Dembélé-Kvaratskhelia en forme avant PSG / Bayern Munich
canalsupporters.com

Une connexion Dembélé-Kvaratskhelia qui fonctionne

Deuxième buteur du match, Désiré Doué a marqué pour la troisième fois de sa carrière face à Nantes. C’est l’adversaire contre qui le numéro 14 du PSG a le plus marqué durant sa carrière, comme le rapporte le PSG sur son site internet. Ousmane Dembélé a aussi été décisif contre le FC Nantes, avec une passe décisive pour Khvicha Kvaratskhelia. Lors de son 100e match en Ligue 1, le numéro 10 du PSG a délivré sa 25e passe décisive en Ligue 1. Sa connexion avec Khvicha Kvaratskhelia se porte bien, puisque deux de ses trois dernières offrandes en championnat ont été pour le numéro 7 du PSG.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 avril 2026

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