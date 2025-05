Kvaratskhelia heureux à Paris et déclare ses ambitions !

Après sa victoire contre Auxerre (3-1), Kvicha Kavaratskhelia est revenu sur sa prestation XXL et se projette déjà sur les deux prochaines finales à venir pour le PSG.

On ne pouvait pas mieux terminer la saison pour le PSG ! En difficulté et même mené au score par Auxerre à la mi-temps, le PSG a réussi à retourner la situation en seulement quelques minutes grâce entre autres à un Kvicha Kvaratskhelia des grands soirs et permis aux siens de remporter cette rencontre (3-1) ! Un doublé, des différences, un gros abattage défensif… Une grosse performance qui lui aura valu d’être (logiquement) élu homme du match.

« On va tout faire pour tout remporter ! »

Au micro de DAZN, l’international géorgien est revenu sur son adaptation dans son nouveau club et son amour pour Paris.

« On a bien préparé ce match. Il y aura des matchs plus importants à venir mais on était bien.

Mon adaptation ? J’essaye de m’adapter au mieux ! Je suis très content d’être ici et je prends beaucoup de plaisir ici à Paris !«

Après cette nouvelle victoire en Ligue 1, la 26ème de la saison, le numéro 7 parisien se projette déjà sur les deux finales à venir, dont celle du 31 mai à Munich en Ligue des Champions et l’ambition est claire dans la tête de Kvicha Kvaratskhelia : Tout rafler !