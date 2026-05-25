Kvaratskhelia : « J’ai compris que sans ton équipe tu n’es rien »

Ce samedi (18h sur Canal+ et M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Une rencontre attendue par l’homme des grands matchs : Khvicha Kvaratskhelia.

J-5 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest. Une rencontre importante pour conclure cette saison 2025-2026 sur une note historique. En effet, le club de la capitale aura à coeur de conserver sa couronne européenne. Pour cela, Luis Enrique pourra s’appuyer sur l’homme des grands matchs : Khvicha Kvaratskhelia. D’ailleurs, l’international géorgien a inscrit sept buts lors de ses sept derniers matchs à élimination directe en Ligue des champions. Dans un entretien accordé à l’UEFA, le numéro 7 des Rouge & Bleu s’est livré avant cette finale de C1.

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Ce qu’il peut encore améliorer dans son jeu

« Je pense que chaque joueur peut améliorer quelque chose, et je fais partie de ceux-là. J’essaie toujours de progresser, de marquer plus de buts, de faire davantage de passes décisives. Mais pour moi, le football ne se résume pas aux buts et aux passes décisives. La manière dont tu aides l’équipe est plus importante. Parfois tu ne peux pas marquer, parfois tu ne peux pas faire une passe décisive, mais tu peux tout donner sur le terrain et ton équipe gagne. C’est cela qui est le plus important pour moi. Quand je termine un match, je veux savoir que j’ai donné 100 % à mon équipe et que je l’ai aidée à gagner. »

L’importance de mettre l’équipe avant la performance individuelle

« Au début, je pense que j’étais plus un joueur individuel qu’un joueur collectif. Mais j’ai compris que sans ton équipe tu n’es rien. Il n’y a pas beaucoup de joueurs capables de gagner des matchs à eux seuls. J’ai compris que lorsque tu as une bonne équipe et que tout le monde donne tout avec ses coéquipiers, les résultats arrivent. »

Un collectif soudé

« Oui, je pense que c’est l’une des plus grandes forces de l’équipe. Nous sommes heureux ensemble, très unis, et nous savons que si nous nous battons les uns pour les autres et que nous jouons notre football, nous pouvons battre n’importe quelle équipe. »

Ce qui le pousse à s’améliorer chaque jour

« Quand tu joues au PSG, tu dois toujours avoir de l’ambition, parce qu’il y a beaucoup de joueurs qui voudraient prendre ta place. Tu dois montrer à chaque match que tu mérites de porter cet écusson sur ton cœur. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Je veux gagner autant de trophées et autant de matchs que possible avec cette équipe. »

Son côté décisif lors des matchs à enjeu

« C’est difficile. Ce n’est pas aussi facile que cela peut paraître, parce qu’en Ligue des Champions toutes les équipes peuvent être de grandes équipes et il est très difficile de marquer contre elles. Mais j’ai des coéquipiers incroyables qui créent des situations pour moi où je dois simplement tirer et marquer. Je suis fier de pouvoir marquer des buts aujourd’hui. Je suis dans une bonne période et j’essaie simplement de faire mon travail aussi bien que possible. Et je veux marquer encore plus. »

Est-ce difficile de défendre son titre

« Oui, je pense que c’est vraiment difficile. Nous l’avons déjà vu. Nous avons eu beaucoup de matchs où nous avons dû nous battre jusqu’au bout, et nous avons battu de nombreuses équipes très fortes. Bien sûr que c’est difficile. Mais comme je l’ai dit, nous avons de la qualité. Nous avons des joueurs capables de tout faire. Je pense que nous devons simplement nous faire confiance, croire en nous et tout donner pour gagner le trophée. »

🎙️ Khvicha Kvaratskhelia : « Quand je termine un match, je veux savoir que j’ai donné 100 % à mon équipe et que je l’ai aidée à gagner. » 💬



Notre attaquant s’est livré dans une interview accordée à l’UEFA, en évoquant notamment la finale de Champions League à venir, ce samedi à… pic.twitter.com/l972ZgsJhK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 25, 2026