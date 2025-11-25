Kvaratskhelia : « Je me suis amélioré défensivement grâce au coach »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Tottenham en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Khvicha Kvaratskhelia s’est présenté en conférence de presse.

Vainqueur de trois de ses quatre matches de Ligue des champions, le PSG voudra s’imposer contre Tottenham – au Parc des Princes – pour se rapprocher d’une qualification pour la suite de la compétition. À la veille de ce choc, Khvicha Kvaratskhelia s’est présenté en conférence de presse. L’international géorgien a évoqué cette rencontre, la défaite contre le Bayern Munich, Joao Neves…

La défaite contre le Bayern Munich

« C’était un match difficile contre le Bayern même si la deuxième mi-temps était meilleure. On a une deuxième opportunité de se refaire, on doit tout faire pour gagner. »

Joao Neves

« C’est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe actuellement. Peu importe qui marque, on veut juste gagner, peu importe qui marque demain, on veut gagner. »

Ses progrès à faire

« Il y a beaucoup d’aspects où je peux progresser. Je pourrai marquer plus, et passer plus, j’essaie d’être la meilleure version de moi-même. »

Ses progrès défensifs avec Luis Enrique

« Je n’étais pas comme ça avant, je me concentrais sur l’attaque. Mais j’ai réalisé que chaque joueur doit apporter sa pierre à la défense, chaque attaquant doit aider la défense. Je me suis amélioré à ce niveau grâce au coach, je donne tout, je suis à 100%. »

Son état physique

« On a eu une longue saison, on n’a pas eu beaucoup de repos. C’était une grosse saison pour nous, ce n’est pas facile de revenir physiquement mais avec l’équipe, on est totalement prêts, on le montre à chaque match. Je me sens très bien actuellement. »

Marquinhos

« Un vrai leader, une super personne. Chaque jour, chaque entrainement, il nous booste, il nous parle constamment. Rester constant est la chose la plus difficile dans le foot et ça fait partie de notre boulot. C’est un bon capitaine pour faire ça. »

Hakimi

« C’est compliqué de remplacer Achraf, c’était l’un des meilleurs joueurs de la saison dernière. Il mérite d’être Ballon d’Or Africain. Le coach a essayé quelques solutions sans lui, j’espère qu’il va revenir bientôt. C’est un joueur fabuleux, une super personne. »

Les titis

« Ces jeunes sont incroyables, ils travaillent très dur. Parfois, on ne réalise pas qu’ils n’ont que 16 ou 17 ans. Ils continuent à bosser après les entraînements, c’est génial, c’est une super académie à Paris. Ils feront partie des supers joueurs dans le futur. »

Randal Kolo Muani

« On le connaît. C’est un très bon joueur, très dangereux en attaque. Il a montré qu’il mérite d’être là. On doit être attentif avec lui, et essayer de la stopper. »

Le niveau de la Ligue 1

« Je peux dire que ce championnat est dur. Chaque équipe donne tout contre vous. Je pense que c’est l’un des meilleurs du top 5. »

Son positionnement

« Tout le monde sait que j’aime bien jouer à gauche. Mais dans le football il faut savoir changer. C’est bon de pouvoir jouer à gauche ou à droite. »