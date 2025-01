Kvaratskhelia : « Je vais continuer à travailler pour être en pleine forme »

Ce samedi soir, le match nul entre le PSG et le Stade de Reims (1-1) en Ligue 1 a été marqué par la grande première de Khvicha Kvaratskhelia avec les Rouge & Bleu.

Entre deux rencontres capitales de Ligue des champions, le PSG a concédé un match nul sur sa pelouse face au Stade de Reims (1-1), dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Mais la grande attraction du soir était la première titularisation de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier gauche doit encore trouver ses marques avec sa nouvelle équipe mais il s’est déjà montré décisif sur le but d’Ousmane Dembélé. Présent en zone mixte, l’international géorgien est revenu sur cette soirée particulière, dans des propos rapportés par L’Equipe.

À lire aussi : PSG / Reims – Les notes des joueurs parisiens

Ses impressions pour sa première au Parc

« C’était une sensation incroyable. Une très bonne ambiance. Je suis vraiment content d’être ici avec ces supporters, cette équipe, ces joueurs incroyables. »

Sa passe décisive pour Dembélé

« Je suis vraiment content et fier d’avoir fait une passe décisive à ce moment-là. Je suis juste un peu déçu parce qu’on aurait dû gagner aujourd’hui, c’étaient mes débuts ici. Mais on va travailler plus dur et ça va arriver. »

Comment se sent-il physiquement ?

« Bien. Il y a juste que je n’avais pas joué depuis un mois. Je pense que c’est pourquoi c’était un peu difficile pour moi mais l’entraîneur et les membres du staff vont me faire travailler plus dur pour que je retrouve une forme optimale. Je vais continuer à travailler pour être en pleine forme. »

Son poste de prédilection

« Je pense que je peux jouer à n’importe quelle position en attaque. Après, les permutations de l’équipe font qu’on peut jouer à toutes les positions (dans un même match). C’est très agréable quand tu te sens libre, quand tu es proche du but. L’équipe a une stratégie et il faut la mettre en oeuvre. »

Comment s’est passée sa première semaine au PSG ?

« Très bien. Les joueurs, le club se sont super bien occupés de moi. Genre : ‘pense juste à t’entraîner, on s’occupe du reste’. Je suis content d’être ici, c’est important pour moi. »

Une qualification du PSG pour les barrages de Ligue des champions

« Bien sûr, oui. J’étais leur premier supporter contre Manchester City, c’était un super match, l’équipe a été incroyable, elle méritait de l’emporter. C’était un rendez-vous difficile mais on a montré notre qualité. »

Un match difficile à venir contre Stuttgart

« En Ligue des champions, il n’y a pas de match facile. On se prépare à être prêts. Fera-t-il le déplacement avec le groupe ? Je pense oui. S’ils m’autorisent à y aller, je serai là. »