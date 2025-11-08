Kvaratskhelia, Lee, Ruiz… De nouveaux joueurs du PSG convoqués avec leurs sélections

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Lyon dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. À l’issue de ce match, de nombreux joueurs parisiens retrouveront leurs sélections nationales.

La dernière trêve internationale de cette année 2025 aura lieu lors des quinze prochains jours. Une trêve qui va concerner un très grand nombre de joueurs du PSG. Après le match contre Lyon demain soir, ils rejoindront leurs sélections nationales respectives. Ce sera le cas pour Khvicha Kvaratskhelia, qui a été convoqué par Willy Sagnol pour les deux matches de Qualifications à la Coupe du Monde 2026 contre l’Espagne (15 novembre, 18 heures) et la Bulgarie (18 novembre, 20h45). Troisième de son groupe, la Géorgie est pratiquement éliminée de la course aux barrages. De retour à la compétition depuis peu, Fabian Ruiz a été appelé par Luis de La Fuente pour les deux derniers matches de Qualifications à la Coupe du monde. Déjà qualifiée, la Roja affrontera la Géorgie (15 novembre, 18 heures) et la Turquie (18 novembre, 20h45). C’est un retour pour le numéro 8 du PSG, qui avait manqué les deux premiers rassemblements de la saison 2025-2026.

Zabarnyi, Pacho, Lee…

Lee Kang-in sera aussi loin du Campus PSG lors des quinze prochains jours, lui qui a été convoqué avec la Corée du Sud pour les matches amicaux contre la Bolivie (14 novembre, 12 heures) et le Ghana (18 novembre, 12 heures). Malgré son non-temps de jeu avec le PSG, Matvey Safonov fait bien partie de la liste de la Russie pour les matches amicaux contre le Pérou (12 novembre, 18 heures) et le Chili (15 novembre). Illia Zabarnyi sera lui aussi de la partie avec l’Ukraine. Les Ukrainiens affronteront la France le 13 novembre (20h45) et l’Islande (16 novembre, 18 heures). Willian Pacho jouera lui avec l’Équateur lors de deux matches amicaux contre le Canada et la Nouvelle Zélande.