Kvaratskhelia, Mayulu, collectif, la conférence de presse de Luis Enrique

Ce mercredi soir, le PSG a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en surclassant Brest (7-0). Luis Enrique a salué la performance de son équipe tout en ayant un joli mot pour les Brestois.

Déjà large vainqueur au match aller (0-3), le PSG s’est offert un récital ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes face à des Brestois impuissants en barrage retour de la Ligue des champions (7-0). Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur cette victoire retentissante de ses joueurs, avant d’évoquer son idée de jeu, Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu… Le coach du PSG n’a ensuite pas voulu dévoilé sa préférence pour l’adversaire en huitième de finale, même s’il a expliqué en avoir une.

Fier de cette victoire ?

« En premier lieu, j’aimerais mettre l’accent sur Brest, un adversaire difficile à manœuvrer. C’est l’une des meilleures équipes de France. Il faut les féliciter pour leur parcours. Nous avons été très bien dès le départ. Nous ne sommes pas tombés dans un match détente. La seconde période a été plus facile pour nous. On a respecté l’une des meilleures équipes de France. Félicitations à Brest et à son entraîneur Éric Roy. »

Une préférence pour l’adversaire en huitièmes de finale ?

« Oui, j’ai une préférence pour la suite. J’aimerais que ça soit Barcelone ou Liverpool (rires). »

Le fait d’avoir sept buteurs différents valide-t-il votre idée de jeu ?

« On en a parlé entre nous après la rencontre. Ce n’est pas arrivé dans l’histoire de la Ligue des champions. Cela récompense la mentalité de nos joueurs. S’ils avaient été égoïstes, nous n’aurions pas eu ce score. J’adore ça. C’est la meilleure manière de jouer en équipe. »

Khvicha Kvaratskhelia

« C’est un joueur de très haut niveau. Il est difficile de trouver des joueurs au mercato qui améliorent l’équipe, je le dis toujours. Il a encore besoin d’un temps d’adaptation pour mieux connaître ses partenaires. Il a très envie d’aider l’équipe. Quand à la 89e, à 7-0, il fait un énorme effort défensif, c’est ce que nous voulons. »

A voir aussi : Kvaratskhelia : « Très agréable de jouer dans cette équipe »

Ne pas relâcher les efforts pendant 90 minutes, est-ce votre plus grande victoire ?

« Quand on a nos supporters, qui nous aident toujours à domicile et à l’extérieur, la manière de les respecter, c’est d’être sérieux et professionnel. Le résultat est excessif mais nous avons continué à joueur de la même manière face à un très bon adversaire. »

Senny Mayulu

« Il est au tout début. Il est dans son club, avec un staff qui n’a pas peur de lui faire confiance. Je voudrais saluer aussi Gonçalo Ramos qui aurait dû être l’homme du match. Il est toujours à fond, qu’il joue cinq minutes ou qu’il démarre. Vitinha l’est, mais c’est habituel et ce sera encore comme ça de longues années. »

Du Bayern Munich à aujourd’hui, où avez-vous le plus progressé ?

« Ce serait préférable de demander aux entraîneurs que nous avons affronté ce qui a changé. La phase de Ligue a été injuste. Nous aurions dû terminer avec 5 points de plus et finir dans les huit premiers. Pas grave. Cela nous a rendus meilleurs et cela nous a préparés pour la suite. »