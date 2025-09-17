Kvaratskhelia : « On a fait ce que l’on voulait faire ce soir »

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Parc des Princes (4-0).

Le PSG commençait la défense de son titre en Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue. Auteur du deuxième de la rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a été élu homme du match. Au micro de Canal Plus, l’international géorgien est revenu sur ce beau succès parisien (4-0).

« C’était un très bon match de notre part »

« On est très content, on a fait ce que l’on voulait faire ce soir. On a très bien joué. Nous avons fait notre travail et nous avons gagné. C’était un très bon match de notre part. Mon but ? Je ne m’en rappelle pas vraiment, il faudrait que je le revois. Je préfère celui-là ou celui contre Aston Villa ? Je préfère celui d’Aston Villa. L’équipe est de mieux en mieux ? Oui, je trouve que nous progressons, on travaille très dur et on est de mieux en mieux. Comment je me sens après ma blessure contre Lens ? J’avais un petit problème, mais le staff médical a dit que c’était bon. Donc j’ai donné le maximum. »