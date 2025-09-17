Kvara
Image : PSG.fr

Kvaratskhelia : « On a fait ce que l’on voulait faire ce soir »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 septembre 2025

Pour son premier match de la saison en Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Parc des Princes (4-0).

Le PSG commençait la défense de son titre en Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame dans le cadre de la première journée de la phase de ligue. Auteur du deuxième de la rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a été élu homme du match. Au micro de Canal Plus, l’international géorgien est revenu sur ce beau succès parisien (4-0).

« C’était un très bon match de notre part »

« On est très content, on a fait ce que l’on voulait faire ce soir. On a très bien joué. Nous avons fait notre travail et nous avons gagné. C’était un très bon match de notre part. Mon but ? Je ne m’en rappelle pas vraiment, il faudrait que je le revois. Je préfère celui-là ou celui contre Aston Villa ? Je préfère celui d’Aston Villa. L’équipe est de mieux en mieux ? Oui, je trouve que nous progressons, on travaille très dur et on est de mieux en mieux. Comment je me sens après ma blessure contre Lens ? J’avais un petit problème, mais le staff médical a dit que c’était bon. Donc j’ai donné le maximum. »

