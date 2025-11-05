Kvaratskhelia : « On doit analyser nos erreurs »

Battu par le Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions, le PSG a été puni en première période sur ses erreurs individuelles, comme le souligne Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG a subi sa première défaite de la saison en Ligue des champions. Dans un premier acte complètement dominé par le Bayern Munich, les joueurs de Luis Enrique ont payé chers leurs erreurs défensives.

« Quand vous avez de petites douleurs, vous devez faire avec »

Une entame difficile comme l’a indiqué Khvicha Kvaratskhelia après la rencontre, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Ça a été un match difficile. L’entame a été très mauvaise pour nous. On a concédé deux buts sur nos erreurs. On doit les analyser, et faire mieux lors des prochains matches », a déclaré le numéro 7 parisien avant d’être questionné sur sa condition physique. « Tous les trois jours, il y a un match, et on doit se remettre très vite. C’est difficile. Quand vous avez de petites douleurs, vous devez faire avec. C’est le football, c’est notre métier. On n’a pas le choix. » L’international géorgien a également eu une pensée pour les deux blessés, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé : « C’est compliqué quand on perd ce genre de joueurs. Ils sont très importants pour nous, vous le savez, mais c’est le football. Il faut espérer qu’ils se remettront vite, et qu’ils reviendront encore plus forts. »